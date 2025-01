Luchse illegal freigelassen: Umweltschützer reagieren empört

Umweltschützer kämpfen schon länger dafür, dass Luchse zurück in die Wälder Schottlands kommen sollen. Nun wurden allerdings mehrere Exemplare der Wildkatze, die eigentlich seit Jahrhunderten als ausgestorben gilt, in Schottland gesichtet. Die Beobachtung wirft viele Fragen auf: Hat jemand die Tiere illegalerweise ausgewildert? Und wenn ja, wer?

Luchse in Schottland illegal freigelassen

Luchse sollen wieder in den schottischen Highlands unterwegs sein. Dies fordern einige Umweltschützer in Schottland. Die Katzen sollen den Hirschbestand eindämmen und zur vielfältigen Fauna des Landes beitragen. Nun wurden am Donnerstag allerdings zwei Luchse in der Wildbahn eingefangen. Der Grund: Die Tiere wurden wohl illegal ausgewildert. Die Suche nach weiteren Luchsen hält an, denn am Freitagmorgen gab es Sichtungen von zwei weiteren Tieren im Cairngorms-Nationalpark. Ziel ist es, die Luchse lebend zu fangen und sie in den Zoo von Edinburgh zu bringen. Dort sollen Berichten zufolge auch die bereits gefangenen Luchse in Quarantäne befinden.

Was steckt hinter der Auswilderung?

Unklar ist, wer die Luchse in den schottischen Highlands frigelassen hat. Experten sehen hier zwei Möglichkeiten, Entweder war es jemand, dem die Genehmigung der Regierung zum Luchs-Projekt zu lange dauerte und das Projekt auf eigene Faust voranbringen wollte. Oder aber es handelt sich um jemanden, der das Vorhaben ablehnt und durch die Aktion die Pläne der Umweltschützer vereiteln wollte.

Laut Darragh Hare von der Wildtierschutz-Forschungsabteilung der University of Oxford ist dies nicht die erste unrechtmäßige Wiedereinführung von Wildtieren in Schottland. Mit dem Biber gab es bereits eine ähnliche Geschichte. Die Aussetzung von Wildtieren kann zur Diversität und dem ökologischen Gleichgewicht beitragen, es sei laut Hare allerdings wichtig, dass so etwas auf die richtige Weise geschehe. Hierbei müssen die Interessen mehrerer Seiten betrachtet werden.

Seit etwa 2021 gibt es in Schottland Bemühungen, den Luchs wieder in die freie Wildbahn zu bringen. Die Gruppe Lynx to Scotland (zu deutsch: Luchs nach Schottland) hat damals eine Studie in Auftrag gegeben, die die Einstellung der Gesellschaft gegenüber dem Projekt erfassen sollte. Aktuell wartet die Gruppe auf eine Genehmigung der Regierung, um in einem Testlauf eine beschränkte Anzahl Luchse freizulassen.

Luchse in Schottland kontrovers diskutiert

Unterstützer des Projektes von Lynx to Scotland kritisierten die vorschnelle und illegale Freilassung der Luchse am Donnerstag aufs schärfste. Sie sei kontraproduktiv. Dabei soll die Wiedereinführung des Tieres in die Wälder Schottlands helfen, die Hirschpopulation zu regulieren. Diese soll in den Wäldern für erhebliche Schäden verantwortlich sein. Auf der anderen Seite verweisen Kritiker auf eine mögliche Gefahr für Nutztiere, besonders Schafe, um am Boden nistende Vögel. Gerade wegen der unklaren Folgen der Einführung der Luchse in die schottischen Wälder soll diese vorsichtig und gut dokumentiert stattfinden.

