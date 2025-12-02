Leiche in Kaiserslautern gefunden – Jäger löst tragischen Fall

Seit März war ein Mann aus Hohenecken (Kaiserslautern) vermisst. Nun gibt es die traurige Gewissheit. Ein Jäger fand die Leiche des 44-Jährigen in einem Wald bei Waldleiningen.

Jäger findet Leiche in Wald bei Kaiserslautern

Nach vielen Monaten der Unsicherheit ist der seit März vermisste, 44 Jahre alte Mann aus dem Stadtteil Hohenecken aufgefunden worden. Berichten zufolge fand ein Jagdpächter in einem Waldgebiet bei Waldleiningen Ende Oktober die Leiche eines Mannes. Er meldete seinen traurigen Fund umgehend bei der Polizei. Erste Ermittlungen wiesen bereits darauf hin, dass es sich tatsächlichen um den vermissten Mann handeln könnte. Die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigt diesen Verdacht nun zweifelsfrei.

Todesursache nicht abschließend geklärt

Die Todesursache des Mannes aus Kaiserslautern konnte aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands nicht mehr abschließend geklärt werden. Das deutet darauf hin, dass der Mann schon vor einiger Zeit verstorben ist. Hinweise auf Gewalteinwirkung von außen, die zum Tod geführt haben könnten, gab es bei der Untersuchung nicht.

Jäger findet Leiche erst nach mehreren Monaten

Angehörige des 44-Jährigen aus Kaiserslautern meldeten diesen im vergangenen April als vermisst. Bereits im März hatte er Angaben der Presse zufolge „seinen üblichen Lebensbereich verlassen“. Der Mann lebte grundsätzlich zurückgezogen und hatte wenige soziale Kontakte. Nach der Vermisstenmeldung führten die umfangreichen Suchen allerdings nicht zum Auffinden des Mannes – bis nun der Jäger den Mann fand. Deshalb bat die Polizei auch die Öffentlichkeit um Hilfe in dem Fall. Inzwischen hat die Polizei Rheinland-Pfalz die Fahndungsmeldungen von ihren Social-Media-Kanälen und ihrer Website gelöscht. Auch sind Personen, die das Foto oder weitere Daten des Vermissten veröffentlicht haben, dazu aufgerufen, die Informationen unkenntlich zu machen oder zu löschen.

