Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV: Ines Liefke ist neue Direktorin

Ines Liefke übernimmt das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (LUNG). Die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern bestätigt die neue Spitze in einer Pressemitteilung.

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (LUNG) hat eine neue Spitze: Seit Anfang März ist Ines Liefke Direktorin des LUNG. Die 59-Jährige, die bisher das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg mit Sitz in Rostock (StALU MM) geleitet hat, folgt auf Ute Hennings, die das LUNG bis Ende 2025 geführt hat.

„Kompetente und zukunftsorientierte Fachbehörde“

Minister Dr. Till Backhaus gratulierte Ines Liefke und wünschte ihr eine glückliche Hand bei ihren Amtsgeschäften. „Das LUNG hat mit seinen 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine tragende Rolle inne. Im Bereich Umwelt und Naturschutz stehen die Erfassung, Dokumentation und Bewertung des Umweltzustandes, die Erarbeitung von Grundlagen für die Planung und Umsetzung landesweiter Schutzmaßnahmen und die Beratung der Landesregierung im Vordergrund. Für Beratungszwecke steht das Landesamt auch den Staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Umwelt sowie den Landkreisen und Kommunen zur Verfügung. Der Geologische Dienst bearbeitet Themen der regionalen Oberflächen-und Tiefengeologie, Boden-, Hydro-, Rohstoff- und Wirtschaftsgeologie. Seit April 2025 ist im LUNG auch das Institut für Moorspezialist*innen angesiedelt. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört künftig die fachliche, organisatorische und technische Weiterentwicklung des Landesamtes als kompetente und zukunftsorientierte Fachbehörde“, sagte er.

Ines Liefke: Juristin in der Landesverwaltung übernimmt LUNG in MV

Mit Frau Liefke wird zum zweiten Mal eine Frau das LUNG als Direktorin leiten. Sie kann als ausgebildete und langjährig tätige Juristin in der Landesverwaltung auf umfangreiche Erfahrungen zurückblicken. Minister Backhaus: „Als Leiterin des StALU MM hat sie sich einen Ruf als kompetente Führungspersönlichkeit erworben, die weitsichtig agiert, klare Entscheidungen auf der Grundlage von belastbaren Fakten trifft und diese auch gegenüber Dritten vertritt sowie einen kollegialen Umgang mit der Belegschaft pflegt.“

Frau Liefke studierte Rechtswissenschaften in Berlin. Danach war sie unter anderem als Dezernatsleiterin im Justitiariat sowie als Leiterin der Abteilung 1 im Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV tätig.

Der Minister sprach der bisherigen Direktorin Ute Hennings sowie Katharina Rentsch seinen Dank aus, welche das LUNG seit Januar als Interimsleiterin geführt hatte. Über die Neubesetzung der Leitung des StALU MM wird zeitnah eine Entscheidung getroffen.