Im Oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau wurde eine Frau bei einem Jagdunfall durch einen Pistolenschuss schwer verletzt.

Bei einem Jagdunfall in einem Jagdrevier der Gemeinde Huglfing wurde am Freitag eine 51-jährige Frau schwer verletzt. Aus der Pistole ihres 53-jährigen Begleiters löste sich aus bislang ungeklärten Gründen ein Schuss und traf die Frau. Das Geschoss durchschlug ihren Oberschenkel. Sie wurde in der Unfallklinik Murnau operiert. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

