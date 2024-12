Jagdschein beantragen dauert länger – jetzt handeln!

Die Beantragung eines Jagdscheins gestaltet sich vielerorts komplizierter und zeitaufwändiger. Grund dafür sind Änderungen im Waffengesetz, die von der Bundesregierung eingeführt wurden, um die innere Sicherheit in Deutschland zu stärken. Wer einen Jagdschein beantragen will, sollte also zügig handeln.

Jagdschein beantragen: Neue Voraussetzungen verzögern den Prozess

Eine wesentliche Änderung betrifft die Prüfung der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung der Antragstellerinnen und Antragsteller. Die zuständigen Behörden müssen dazu eine Auskunft bei der Waffenbehörde einholen. Dies ist ein zusätzlicher Schritt, der die Bearbeitungszeit erheblich verlängern kann.

Eine solche Entwicklung wurde schon im Voraus prognostiziert, nun Berichten Kreise vielerorts tatsächlich von den zu erwartenden Verzögerungen.

Gesetz zur Stärkung der inneren Sicherheit

Die verschärften Regelungen sind Teil eines umfassenden Gesetzespakets, das darauf abzielt, die innere Sicherheit zu verbessern. Die strengeren Vorgaben sollen sicherstellen, dass Jagdscheine nur an Personen ausgegeben werden, die sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, um Waffenmissbrauch zu verhindern.

Empfehlung: Antrag auf Jagdschein frühzeitig stellen

Angesichts der verlängerten Bearbeitungszeiten ist es empfohlen, den Antrag für den Jagdschein möglichst frühzeitig einzureichen. Wer noch keinen Antrag eingereicht hat, sollte die Chance nutzen, dies zum nächstmöglichen Zeitpunkt zutun. Die Änderungen verdeutlichen die wachsenden Anforderungen im Bereich Jagd und Waffensicherheit. Für Jägerinnen und Jäger bedeutet dies zusätzliche Sorgfalt und Planung, um mit den Gesetzesänderungen und den Folgen dieser umgehen zu können.