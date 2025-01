Jagdhund wird durch illegal aufgestellte Falle verletzt

Immer wieder fallen Tiere verschiedensten Arten der Wilderei zu Opfer. Oft enden diese Fälle mit Verletzungen oder dem Tod für Wildtiere. Nun gab es allerdings einen besonders tragischen Vorfall mit einer Jagdfalle. Ein Jagdhund verletzte sich bei einer Jagd in Oberndorf am Lech (Bayern) an einer illegal gelegten Falle. Was ist bisher bekannt?

Jagdhund durch illegal aufgestellte Falle verletzt

Berichten zufolge stieß der Jagdhund, der Teil der Jagd im Landkreis Donau-Ries war, während einer Nachsuche auf die illegal aufgestellte Falle. Als der Hund dieser aus der Neugier heraus näherkam, löste sie aus und verletzte den Hund im Prozess. Bei der Falle handelte es sich um ein Gerät, bei dem ein Bügel nach dem Auslösen nach unten schnellte, um dadurch mutmaßlich Wildtiere zu fangen. Hier umschloss der Bügel allerdings den Hals des Hundes. Der Jagdhund konnte gerettet werden. Er musste allerdings aufgrund seiner Verletzungen zu einem Tierarzt, wo die Verletzungen behandelt werden konnten.

Nach dem Vorfall stellte die Polizei die Falle sicher. Die Suche nach weiteren Fallen in dem Gebiet blieb bisher erfolglos. Wer die Falle ausgelegt hat und warum, ist nach jetzigem Stand nicht geklärt.

Fallennutzung kann unter Wilderei fallen

Das unberechtigte Aufstellen von Fallen sowie das Jagen oder Fangen von Tieren, ohne eine Berechtigung dazu zu haben, fällt unter den Strafbestand der Jagdwilderei. Fallen, die Tiere im Prozess verletzen sollen, können hierbei eine besonders grausame Form der Wilderei darstellen. Denn die Tiere werden nicht fachmännisch erlegt. Stattdessen verbleiben die verletzten Wildtiere oft lange Zeit in den Fallen, die oft nur selten von den Wilderern überprüft werden. In diesem Fall fiel nun ein treuer Jagdhund solchen Machenschaften zum Opfer. Neben Geldstrafen kann auch eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren drohen.

Insgesamt nehmen die Berichterstattungen zu Wilderei-Fällen zu. Neben dem Jagdhund werden viele Wildtiere Opfer von Straftaten, die unter die Wilderei fallen. Lesen Sie mehr dazu: hier.

0

0

0

0 x geteilt