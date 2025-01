Jäger in Deutschland: Immer mehr Menschen wollen auf die Jagd

Immer mehr Menschen begeistern sich für die Jagd. Das ergeben nun Zahlen aus dem November 2024, die der Deutsche Jagdverband (DJV) veröffentlicht hat. Wo sind die meisten Jägerinnen und Jäger aktiv, und in welchem Bundesland gab es den größten Zuwachs in der Jägerschaft

Jäger in Deutschland: Nordrhein-Westfalen an der Spitze

Bundesweit sind 460.771 Jägerinnen und Jäger aktiv. Das ist nicht nur ein enormer Anstieg von 41 Prozent in den letzten drei Jahrzehnten. Es stellt auch einen neuen Rekord dar – noch nie war die Jägerschaft so krass wie jetzt. Die Jagd genießt also trotz mancher Anfeindungen größte Beliebtheit. Über ein Fünftel aller Menschen (22 Prozent) die einen Jagdschein besitzen lebt in Nordrhein-Westfalen. Dort wurde auch ein weiterer Rekord aufgestellt: Mit 101.924 Jägerinnen und Jägern hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland jemals eine Jägerschaft von über 100.000 erreicht. Auch in Bayern sind die Zahlen gestiegen, hier haben etwa 75.000 Menschen einen Jagdschein. Auf Platz drei folgt Niedersachsen mit 70.000 Menschen mit Jagdschein.

Jägerschaft in Deutschland: Zahlen, Daten, Fakten

Und auch die prozentualen Entwicklungen zeigen, wie beliebt die Jagd auch heutzutage ist. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Dichte der Jägerinnen und Jäger am höchsten: Auf 1.000 Menschen kommen dort 10 Jagdscheininhaber. Ein Prozent der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hat dementsprechend einen Jagdschein. Auf Platz zwei folgt Niedersachsen mit 9 Jagdscheininhabern pro 1.000 Einwohnern, Platz drei belegt Schleswig-Holstein mit 8. Bundesweit kommen auf 1.000 Einwohner nun genau 5,5 Jäger und Jägerinnen. Das ist ein Anstieg von 38 Prozent in den letzten drei Jahrzehnten.

Und auch die demographischen Zahlen sind interessant: Der Anteil von Jägerinnen liegt inzwischen bei 11 Prozent. Außerdem wird die Jägerschaft insgesamt immer jünger. Mehr dazu lesen Sie hier. 70 Prozent der Jägerinnen und Jäger in Deutschland sind nach jetzigem Stand in Verbänden organisiert.

Was sind die Aufgaben der Jäger?

Die meisten Menschen in Deutschland führen die Jagd ehrenamtlich aus. Dafür müssen sie allerdings zuerst die Jägerprüfung bestehen – etwa jeder vierte Jagdschüler fällt hier beim ersten Versuch durch. Jägerinnen und Jäger leisten dabei auf viele Weisen einen Beitrag für Wald, Wild und Gesellschaft. Der DJV zählt einige dieser Aufgaben auf: „Jägerinnen und Jäger sorgen beispielsweise für Artenvielfalt, helfen Tierseuchen einzudämmen und Wildschäden zu reduzieren. Bei Wildunfällen stellen sie Bescheinigungen für die Versicherung aus und suchen mit speziell ausgebildeten Hunden nach verletzten Wildtieren.“