Jäger finden Leiche einer Frau: Vermisstenfall endlich geklärt

Dass Jäger bei der Jagd immer wieder kuriose bis schockierende Entdeckungen machen, kommt immer wieder vor. Erst kürzlich fanden Jäger eine Leiche in einem Schilffeld in Emden. Nur einige Wochen vorher wurde ein Leichnam bei einer Treibjagd bei Osnabrück entdeckt. Nun konnte die Entdeckung von Jägern auf einer Treibjagd im Landkreis Mecklenburgische einen Vermisstenfall Seenplatte aufklären.

Jäger finden Leichnam bei Treibjagd

Die Jäger waren gerade auf einer Treibjagd im Nemerower Holz in Neubrandenburg, als sie beim Durchqueren eines Küstentannenbestands auf eine Leiche stießen. Sofort alarmierten sie den zuständigen Förster, welcher wiederum direkt die Polizei alarmierte. Sofort leiteten die Beamten Ermittlungen ein, auch, um die Identität aufklären zu können.

Leiche gefunden: Seniorin schon seit April 2024 vermisst

Schnell stellte sich heraus, dass es sich um den Leichnam einer 73-jährigen Frau aus Neubrandenburg handelt. Diese galt seit dem 29. April 2024 schon als vermisst. Der Zustand der Leiche lässt darauf schließen, dass die Frau dort schon einen längeren Zeitraum über gelegen haben muss.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Zwar konnte die Identität bereits aufgeklärt werden, es bleiben allerdings noch einige Fragen offen. Zunächst müssen die Beamten aufklären, seit wann die Vermisste im Nemerower Holz lag und wie es dazu gekommen sein könnte. Auch die Todesursache selbst müssen die Beamten noch aufklären. Die Ermittlungen laufen dementsprechend auf Hochtouren.

Am 29. April wurde die Frau gegen 19 Uhr das letzte Mal in Neubrandenburg im Bereich der Rotdornstraße gesehen. Zu diesem Zeitpunkt soll sie örtlich sowie zeitlich eingeschränkt orientiert gewesen sein. Damals schon hatte die Polizei tagelang nach ihr gesucht, nachdem sie ihre Wohnung verlassen hatte und nicht mehr zurückgekehrt war. Auch Spürhunde, Taucher und ein Hubschrauber waren bei der Suche beteiligt, welche nach etwa einer Woche ohne Erfolg eingestellt worden war. Durch den Fund ihrer Leiche ist der Vermisstenfall geklärt – an allen weiteren Fragen arbeitet nun die Polizei.