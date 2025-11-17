Jäger erschießt Kollegen während Jagd in Tschechien

In Tschechien nahe der deutschen Grenze kam es am vergangenen Samstag (15. November 2025) zu einem tragischen Vorfall während einer Jagd. Ein Jäger verletzte einen 67-jährigen Kollegen tödlich. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung. Was ist bisher über den Fall bekannt?

Jäger erschießt Jäger: Tragischer Vorfall im Westen von Tschechien

Im Westen Tschechiens hat ein Jäger einen weiteren Jagdteilnehmer mit einem Schuss tödlich verwundet. Wie die örtliche Presse berichtet, nahm die Kriminalpolizei nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung auf. Der Jagdteilnehmer verstarb noch am Unfallort, Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Eine Obduktion durch einen Rechtsmediziner stehe derzeit noch aus. Wie Augenzeugen berichteten, traf ein Geschoss den 67 Jahre alten Mann direkt in den Kopf.

Tödlicher Schuss fiel 60 Kilometer entfernt von der bayerischen Grenze

Berichten zufolge ereignete sich der tödliche Vorfall am vergangenen Samstagnachmittag während einer Jagd in Bezirk Tachov, in der Nähe der Stadt Kladruby. Diese liegt nur rund 60 Kilometer östlich der Grenze zur bayerischen Grenze in der Oberpfalz. Um den Einfluss dieser auszuschließen, habe die Polizei bei allen Jagdteilnehmenden Drogen- und Alkoholtests durchgeführt. Diese seien allerdings durchweg negativ ausgefallen.

Jagd in Tschechien: Viele Jäger, tragische Einzelfälle

Die Jagd erfreut sich in Tschechien großer Beliebtheit. Laut Angaben des nationalen tschechischen Jagdverbands verfügen fast 90.000 Personen im ganzen Land über einen Jagdschein. Davon sind etwa 70.000 Menschen aktiv als Jäger tätig. Derartige Vorfälle wie in Kladruby sind dabei vergleichsweise selten, dennoch bleibt jeder Fall tragisch. So kam es im vergangenen Sommer zu einem weiteren, tragischen Jagdunfall. Damals schoss ein Jäger bei der Jagd auf einen Fuchs versehentlich auf einen Schatzsucher. Der 44-Jährige war den Angaben der Polizei zufolge mit einem Metalldetektor in dem Gebiet unterwegs, als ihn eine Kugel in den Brustkorb traf. In diesem Fall überlebte der Schatzsucher glücklicherweise nach einem Krankenhausaufenthalt.

