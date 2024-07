Fernglas der Premiumklasse: Das neue SWAROVSKI NL PURE 52

SWAROVSKI OPTIK erweitert die NL Pure Familie mit zwei neuen Modellen und vereint erneut Design und Funktionalität.

Ein revolutionär großes Sehfeld und bahnbrechendes Design vereint in einem Fernglas der Premiumklasse. Das NL Pure von SWAROVSKI OPTIK zählt seit seiner Einführung im Jahr 2020 zu den absoluten Top-Modellen des Tiroler Fernoptikspezialisten. Das Fernglas vereint ein meisterhaftes optisches System mit einem revolutionär großen Sehfeld, das in eine äußerst kompakte und präzise Mechanik eingebettet. Ab Mitte Juli 2024 bringt SWAROVSKI OPTIK mit dem 10 x 52 und 14 x 52 zwei neue Ausführungen seines Top-Fernglases auf den Markt.

Ein konkurrenzloses Fernglas

„Ein Fernglas zu entwickeln, mit dem der Beobachter eins wird mit der Natur – das war unsere Motivation für die Entwicklung der NL Pure Linie. Dabei haben unsere Spezialisten die Grenzen der Physik ausgelotet, um unseren hohen Ansprüchen an optische Qualität und Design gerecht zu werden. Mit dem neuen NL Pure 52 ist ein weiteres herausragendes Fernglas entstanden, das in den Bereichen Sehfeld, Detailerkennung und Ergonomie konkurrenzlos ist. Wir können mit Stolz behaupten, dass es derzeit kein vergleichbares Fernglas auf diesem optischen und mechanischen Niveau und in diesem Objektiv- und Vergrößerungsbereich gibt“, freut sich Stefan Schwarz, CEO von SWAROVSKI OPTIK.

Ein Fernglas, das mehr entdeckt

Die neuen NL Pure Modelle mit einem Objektivdurchmesser von 52mm wurden vor allem für die Anwendung bei anspruchsvollen Beobachtungen auf weite Distanzen bzw. bei herausfordernden Lichtverhältnissen entwickelt, denn der große Durchmesser der neuen NL Pure Modelle stellt sicher, dass mehr Licht beim Auge des Betrachters Licht ankommt. Die wegweisende SWAROVISION Technologie mit den Field Flattener Linsen sorgt für gestochen scharfes Sehen. Für Anwender, die länger und detailreicher beobachten wollen, ist das neue NL Pure mit Spitzenwerten bei Grenzauflösung, Randschärfe, Vergrößerung, Farbtreue und Lichtstärke das Fernglas erster Wahl.

Unübertroffener Komfort

Die perfekte Gesamtoptik des NL Pure 52 wird von einem ergonomisch einzigartigen Gehäuse umhüllt. Das Fernglas liegt dank seiner Wespentaille optimal in der Hand: Die Form des Fernglases entspricht der natürlichen Griffhaltung mit einer ovalen Aussparung zwischen Daumen und Zeigefinger. Ergänzend bietet die Stirnstütze bei Langzeitbeobachtungen unübertroffenen Komfort und ermöglicht selbst bei 14facher Vergrößerung ruhiges Beobachten. Sie ist als Zubehör erhältlich. Für längeres, ermüdungsfreies Beobachten kann das NL Pure 52 mit dem neu entwickelten TAs-NLStativadapter auf ein SWAROVSKI OPTIK Stativ montiert werden.

Die neuen Modelle der NL Pure Serie sind ab 11. Juli 2024 im Online-Shop auf swarovskioptik.com, im SWAROVSKI OPTIK Store in Wattens sowie im autorisierten SWAROVSKI OPTIK Fachhandel erhältlich.

Lieferumfang

• FSB-L Funktionstasche

• UCS Trageriemen NL Pure

• Okularschutzdeckel

• Objektivschutzdeckel

• Microfasertuch

• Flachriemenhalter

• Soap & Brush

Preis

NL Pure 10×52 MSRP AT 3.500,- €

NL Pure 14x 52MSRP AT 3.550,- €

Technische Daten zum NL Pure sind HIER abrufbar.

