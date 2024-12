Einbruch in Altenkirchen: Waschbär als Einbrecher entlarvt!

Für einige Bewohner im Landkreis Altenkirchen endete ein Weihnachtsbesuch mit einem großen Schock. Nach ihrer Rückkehr nach Hause fanden sie ihr trautes Heim in extremer Unordnung wieder – so extrem, dass sie direkt die Polizei alarmierten. Bei Ankunft konnte diese den Fall allerdings schnell aufklären. Denn, wie sich herausstellte, war ein Waschbär für das Chaos verantwortlich.

Haus in Altenkirchen komplett verwüstet

Während die Bewohner Weihnachten mit ihren Liebsten verbrachten, war ihr Haus in ihrer Abwesenheit komplett demoliert worden. Beim Anblick der Verwüstung konnten die Bewohner nur von einem Einbruch ausgehen. Sofort alarmierten sie die Polizei, welche den Fall nach Ankunft schnell klären konnte, ganz zur Beruhigung der Anwohner.

Waschbär entpuppt sich als Übeltäter

„Der maskierte und schwarze Handschuhe tragende Täter“ habe noch am Tatort festgestellt werden können, schrieb die Polizei laut Berichten auf humoristische Art und Weise. Denn bei dem Einbrecher handelte es sich nicht etwa um einen Menschen, der auf Schmuck oder andere Wertgegenstände aus war. Stattdessen erwischten die Beamten einen Waschbären, der scheinbar unentdeckt in das Haus eindrang. Dort trieb der Waschbär dann anscheinend sein Unwesen, während die Bewohner außer Haus waren. Die Polizei kontaktierte einen Jäger, der das Tier Berichten zufolge einfing und daraufhin außerhalb des Hauses an einem geeigneten Ort freiließ.

Ein solches Problem mit einem Waschbären ist leider kein Einzelfall. Waschbären gelten in Deutschland als invasive Art und verursachen vor allem in Städten erhebliche Probleme. Die anpassungsfähigen Tiere durchwühlen Mülltonnen, beschädigen Dächer und Fassaden, wenn sie sich auf Dachböden einnisten, und verwüsten Gärten und Häuser, wie auch in diesem Fall.

