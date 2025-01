Autodiebstahl endet mit Wildunfall – Jugendliche stellen sich selbst

In Gummersbach kam es zu einem Vorfall, der fast filmreif wirkt. Zwei Jugendliche haben dort ein Auto gestohlen und eine Chaosfahrt hingelegt. Diese endete schlussendlich in einem Wildunfall. Am folgenden Tag stellen sich die Jungs der Polizei, in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten.

Jugendliche klauen Auto – und bauen Wildunfall

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stahlen am Dienstag ein Auto aus einem Parkhaus. Mit diesem durchbrachen sie dann dessen Schranke. Was folgte, war eine absolute Chaosfahrt, bei der das Auto zwischenzeitlich auch in einem Graben landete. Wie die Polizei mitteilte, verursachten die beiden Jungs bei der Fahrt große Schäden an dem gestohlenen Fahrzeug. Die Fahrt gipfelte schlussendlich in einem Wildunfall.

Nach Wildunfall: Jugendliche stellen sich selbst

Der Fall klärte sich für die Beamten am nächsten Tag allerdings von selbst. Die beiden Jugendlichen erschienen nämlich von selbst auf der Polizeiwache, wo sie ihren Diebstahl beichteten. Mit dabei: die Erziehungsberechtigten der Jungs.

An dem Fall sind dennoch einige Fragen offen. Nach Angaben der Polizei waren beispielsweise gestohlen gemeldete Kennzeichen an dem Wagen angebracht, den die Jugendlichen entwendeten. Unklar ist, ob die Jungs auch damit zu tun hatten. Auch die Frage nach dem Ablauf des Unfalls bleibt bisher noch ungeklärt. Ob bei dem Wildunfall also ein Wildtier verletzt oder sogar getötet wurde, wird bisher nicht öffentlich kommuniziert.

Wildunfälle in Deutschland werden immer häufiger

Fakt ist: die Zahl von Wildunfällen ist hoch. Die Wildunfall-Statistik des DJV aus dem Jahr 2022/2023 zeigt, dass bei 209.400 Fällen ein Wildunfall zu dem Tod eines Tieres geführt hat. Etwa alle 2 Minuten wird ein „größeres Säugetier“, also ein Wildtier, bei dem ein Unfall dokumentiert wird, durch die Kollision mit einem Fahrzeug getötet. Neben schlechter Sicht, schwierigen Witterungsbedingungen, Dunkelheit oder glatter Fahrbahn gehört nicht zuletzt auch risikoreichen und rücksichtsloses Fahren zu den Ursachen für Unfälle mit Wildtieren. Die Jugendlichen scheinen bei dem Unfall selbst Glück gehabt zu haben – von Verletzungen wird bisher nicht berichtet. Ob dies auch für das involvierte Wildtier gilt, ist zu bezweifeln.

