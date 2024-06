ASP-Prävention: Bayerns Wirtschaftsminister ruft zur Jagd auf

Nachdem in Hessen die Afrikanische Schweinepest an einem Wildschwein nachgewiesen wurde, fordert der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine stärkere Bejagung der Schwarzkittel. Um das Risiko eines Ausbruchs in Bayern zu senken, sollen die Jäger die Schwarzwildbestände reduzieren. Auch die Bayerischen Staatsforsten ruft er auf, mehr Wildschweine zu schießen. Verendet aufgefundene Tiere sollen auf das Virus getestet werden.

„Vorbeugender Schutz und große Anstrengungen aller Beteiligter sind jetzt das Gebot der Stunde“, so Aiwanger.

