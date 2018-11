Heldbergs – Geschenke für Männer

Ausgefallene und besondere Geschenke für Männer zu finden ist schwierig.

Bei Heldbergs haben wir ein paar Sachen gefunden, die Dir garantiert gefallen werden. Denn Männer brauchen keinen Firlefanz, Männer brauchen richtig gutes Zeug! Robust, verlässlich, geradlinig – so wie auch echte Kerle sind.

Heldbergs hat die perfekten Geschenke für Männer

Klar, dieses Zeug für Männer kann man sich selber kaufen – doch mal unter uns, von Mann zu Mann: Frauen sind ständig auf der Suche nach Geschenkideen. Also mach Deiner Frau das Leben leichter: Einfach diese Seite geöffnet lassen und dann für eine Weile aus dem Raum gehen. Und während Du in der Werkstatt schraubst, Holz hackst oder die Welt entdeckst, wird sich alles andere von selbst ergeben. Läuft! Garantiert!

Zeig’ mir womit Du schreibst und ich sage Dir, wer Du bist:

Der MIDORI-Kugelschreiber beantwortet diese Frage auf den ersten Blick.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, über eine Sache jedoch nicht. Diese allgegenwärtigen Billig-Werbe-Kugelschreiber sind was, um nen Einkaufszettel zu schreiben – und das war’s dann auch! Große Gedanken lassen sich nun mal nicht mit einem billigen Plastikkuli aufs Papier bringen, so einfach ist das. Das richtige Schreibgerät ist wie ein gutes Werkzeug: Es muss passen, und wenn es passt, trennt man sich nie wieder von ihm. So wie von dem Kugelschreiber von MIDORI.

Mit der Zeit setzt dieser Kuli aus massivem Messing Patina an, und das muss so sein – ist bei einem echten Mann ja auch so. Wenn Du also einen Kugelschreiber mit dem richtigen Kaliber suchst, Heldbergs hat ihn für Dich!

Notizbuch TRAVELER´S NOTEBOOK CAMEL von MIDORI

Was man schreibt, das bleibt!

Warum heisst es eigentlich „Die Macht des geschriebenen Wortes“? Weil WhatsApp und andere Daumen-Posts in kürzester Zeit im digitalen Kompost landen. Bleibende Erinnerungen in einer digitalen Zeit? Dass ich nicht lache! Schieb’ mal ne 5,25 Zoll-Diskette in Deinen Rechner …

Dabei ist die Sache doch ganz einfach: „Was man schreibt, das bleibt.“ Und für Notizen und Erinnerungen, die die nächste „technische Innovation“ überstehen sollen, gibt es das Traveler’s Notebook von Heldbergs. Genau genommen ist das Traveler’s Notebookein Bausatz, denn dieses Notizbuch lässt sich individuell und ganz nach den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen.

Dieses kultige Notizbuch des japanischen Herstellers MIDORI funktioniert übrigens nicht nur auf Reisen, sondern jederzeit. Sogar ohne Software-Update und Ladekabel …

Ob im tropischen Dschungel oder beim Rafting in den Alpen – draußen kann es schon mal feucht werden. Dieser Zipperfile hält Dein TRAVELER´S NOTEBOOK trocken, wenn es mal feucht hergeht.

Der hilft Dir immer aus der Klemme

Einfach den Kugelschreiber in das Leder schieben, schon ist er immer griffbereit. Feine Sache, der Stiftehalter von MIDORI.

Schnell mal was Wichtiges aufschreiben, ne Telefonnummer oder so, und der Kugelschreiber ist nicht auffindbar. Natürlich nicht. Ist ja immer so. Doch jetzt mal ehrlich: Hektisches Gewühle in der Tasche ist echt nicht souverän und nur Turnbeutelvergesser stellen die Frage „Hat mal jemand was zu schreiben?“ Das sollte man sich echt nicht geben …

Wenn Du Deinen Kugelschreiber schnell zur Hand haben möchtest, dann ist dieser Stiftehalter von MIDORI wie für Dich gemacht. Stifte mit einem Durchmesser von 12 mm passen rein und werden verdammt gut gehalten – Leder macht’s möglich. Ach, und der Stiftehalter von MIDORI passt perfekt zu Deinem neuen Traveler’s Notebook, Du kannst ihn einfach mit dem Metallclip befestigen.

EVERY DAY CARRY KIT VON HELDBERGS

Alles drin, alles dran, alles am Mann – In dem EDC-Kit steckt alles, was Mann so braucht.

Gefertigt wird die Tasche ausschließlich aus erstklassigem Material: Waxed Cotton von der englischen Traditionsmanufaktur British Millerain und Leder aus deutscher Produktion. Soll ja halten, das Zeug.

Das Sixpack ist die Handtasche des Mannes – und das ist der einzige Satz, in dem die Worte „Mann“ und Handtasche“ gemeinsam vorkommen dürfen. PUNKT. Als Mann hat man nur überlebensrelevante Dinge dabei. Einziges Problem: Stopft man die Sachen in die Hosentaschen, sieht man schnell aus wie ein trächtiges Beuteltier.

Deutlich maskuliner ist das EDC Kitvon Heldbergs. Und bevor Dir jemand die blöde Frage stellt: EDC Kit steht für Every-Day-Carry-Kit. Und da ist alles drin, was man so braucht: Ein Leatherman Multitool Squirt PS4, eine kleine Led Lenser LED K2 Taschenlampe, ein Inka Mobile Pen Stylus und ein Feuerstahl von Light My Fire.

Für alle Fälle sind auch noch ein Field Notes Notizbuch und ein Heldbergs Bandana dabei – und eine Reißverschlusstasche für das nötige Kleingeld hat die Tasche auch. Man weiß ja nie, ob die Tour zur Tanke in eine mehrtägige Entdeckungstour umschlägt.

