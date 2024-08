Von allen Niederwildarten sind Enten hegerisch besonders beliebt. Wer eine Wasserfläche im Revier hat und in der Umgebung weitere Teiche, Bäche, Flüsse oder Seen findet, hat gute Chancen, Enten dort anzusiedeln. Besonders gut reagieren die Tiere auf dargebotenes Kirrgut. Um Enten anzulocken, empfiehlt es sich, Weizen auf kleinen Flößen auf dem Wasser zu präsentieren. Dadurch können die Enten fressen, ohne sofort von Füchsen attackiert zu werden. Zudem bleiben andere Tiere wie Mäuse oder Ratten vom Futter fern. Unser Redakteur Kim Trautmann erklärt, wie ein solches Floß in wenigen Minuten gebaut werden kann.

Materialliste

2x Kantholz (24 x 48 x 360 mm)

3x Bretter (18 x 120 x 300 mm), gehobelt

2x Leiste (10 x 40 x 360 mm)

4x Leiste (10 x 40 x 320 mm)

2x Leiste (10 x 40 x 300 mm)

1x Styroporplatte oder ein flacher Kanister und Gurtband

Schrauben (3,5 x 35 mm)

1x Schraubhaken

Tipp: Alternativ kann auch ein flacher Kanister, beispielsweise ein Bootstank, mit Gurtband auf der Unterseite der Plattform fixiert werden. So wird sichergestellt, dass keine Styroporreste in die Umwelt gelangen.

Was fressen Enten?

Futterweizen oder Weizenreste vom Dreschen eignen sich besonders gut als Entenfutter

Bauanleitung

Schritt 1

Die drei Bretter (18 x 120 x 300 mm) werden nebeneinander gelegt und seitlich auf die beiden Kanthölzer (24 x 48 x 360 mm) geschraubt. Die Stirnseiten der Unterseite werden mit den Leisten (10 x 40 x 320 mm) verblendet.

Anschließend wird die Innenfläche ausgemessen, die Styroporplatte entsprechend angezeichnet und zugeschnitten. Um ein Herausgleiten der Platte zu verhindern, wird diese durch die Leisten (10 x 40 x 300 mm) auf der Unterseite gesichert.

Schritt 3

Auf der Oberseite der Plattform werden dann kleine Leisten (2x 10 x 40 x 360 mm und 2x 10 x 40 x 320 mm) angebracht, um einen ca. 1 cm hohen Rand zu erzeugen, der ein Herunterfallen des Weizens verhindert. Zudem sollte das Floß mit einer Öse versehen werden, um es nach Bedarf auf dem Teich verankern zu können.

Es ist wichtig, dass die Enten gut einfallen können. Ein wenig Deckung durch überhängende Äste und Totholz schadet jedoch nicht. Zudem sollten Prädatoren intensiv bejagt werden, was auch den Amphibien und vielen nicht jagdbaren Arten zugutekommt.

Mit dieser Anleitung steht dem Bau eines funktionalen Entenfloßes nichts mehr im Wege. Viel Erfolg bei der Jagdvorbereitung!