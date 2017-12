Auch dieses Jahr gibt es wieder 24 Türchen – Im JÄGER Adventskalender 2017

24 Türchen voller praktischer Preise für das Revier und den Jägerhaushalt – Das gibts nur im JÄGER Adventskalender 2017. Auch dieses Jahr unterstützen uns unsere Partner wieder mit tollen Preise und Produkten, die Sie aus Ihrem JÄGER Magazin kennen und nun gewinnen können. Seien Sie dabei und freuen Sie sich auf 24 vorweihnachtliche Geschenke – von uns für Sie!

JÄGER Adventskalender 2017 bei Facebook

Damit Sie nichts verpassen, geben wir jeden Tag das aktuelle Türchen und den Gewinner des Vortags bei Facebook und Instagram bekannt. Wir drücken die Daumen und wünschen eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Waidmannsheil, Ihr JÄGER.

So macht ihr mit beim JÄGER Adventskalender 2017

Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen in unserem Adventskalender, in dem der Tagespreis vorgestellt wird. Um bei der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie zum richtigen Zeitpunkt ins Fenster klicken: In jeder Stunde erscheint für zehn Minuten ein Registrierfeld unterhalb des Tagespreises – dieses Feld müsst ihr ausfüllen und abschicken. Der Gewinner wird am Folgetag per Los ermittelt und im Kalenderfenster veröffentlicht.

Noch ein Tipp für den JÄGER Adventskalender 2017

Wer bei geöffnetem Adventskalender in kurzer Folge überprüfen möchte, ob das Registrierfeld online ist, braucht immer nur das Tagesfenster aufzurufen. Ein erneutes laden des kompletten Adventskalenders ist fürs Nachschauen nicht nötig. Sie können täglich mit einer E-Mail-Adresse teilnehmen, Mehrfacheinträge sind nicht möglich. Um beim Gewinnspiel mitzumachen müssen Javascript und Cookies aktiviert sein.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme beim Gewinnspiel ist täglich vom 1. bis zum 24. Dezember möglich. Teilnahmeberechtigt sind volljährige Internet-Nutzer, ausgenommen Mitarbeiter des JTSV und deren Angehörige. Teilnahmen unter Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspiel-Agenturen und -Suchmaschinen, werden nicht berücksichtigt. Unter allen fristgerecht eingegangenen und vollständig ausgefüllten Gewinnspielformularen entscheidet das Los. Eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name und Wohnort im Falle eines Gewinns im Rahmen des Gewinnspiels veröffentlicht wird und, dass seine Daten zum Zusenden des Gewinns an den Sponsor weitergegeben werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen eine gesegnete Vorweihnachtszeit, viel Glück beim JÄGER Adventskalender 2017 und natürlich kräftiges Waidmannsheil!