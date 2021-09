Erfolgreiche Premiere: Hubana 2021

Traumhafte Kulisse, beste Stimmung und Austausch unter Jägern: Die Hubana 2021 bot Jagderlebnistage mal anders. Auf dem Wasserschloss Lembeck in Dorsten in Nordrhein-Westfalen kamen am vergangenen Wochenende tausende Besucher zur ersten Open-Air Jagdmesse zusammen. Bei atemberaubender Atmosphäre kamen tolle Aussteller mit neuen Marken und interessierte Besucher zusammen. Die Premiere der Jagderlebnistage war ein voller Erfolg und macht Lust auf mehr. An drei abwechslungsreichen Tagen stand das Erlebnis rund um die Leidenschaft Jagd im Vordergrund. Vom Hundetraining über Schießsimulator bis hin zum Live-Cooking gab es viel zu entdecken. Ganz im Sinne des Erlebnischarakters hatten die begeisterten Besucher die Möglichkeit Produkte anzufassen. Jagdzubehör konnte direkt vor Ort gekauft werden. Über 90 internationale Aussteller boten auf 28.000 Quadratmetern die gesamte Bandbreite an Jagdausrüstung und Zubehör an. Abgerundet wurden die HUBANA Jagderlebnistage durch spannende Vorträge und Live-Vorführungen.

Meinungen zur Messe

„Was für ein Wochenende, was für eine Atmosphäre! Wir hätten uns die Premiere der HUBANA nicht besser vorstellen können – glückliche und zufriedene Gesichter soweit das Auge reicht. Die Freude darüber, endlich wieder mit Gleichgesinnten zusammenzukommen, sich auszutauschen und etwas zu erleben war überall spürbar. Ein großer Dank geht an alle Aussteller, die mit uns die Premiere der HUBANA gewagt haben. Danke für das Vertrauen in die NürnbergMesse und den Mut, ein so tolles Event mit uns auf die Beine zu stellen. Die Begeisterung bei den Besuchern, die positive Resonanz der Branche auf das Wochenende lassen uns schon jetzt mit Vorfreude auf 2022 blicken. Der deutsche Jagdmessen Restart ist mit der HUBANA bestens geglückt,“ so Anna-Catharina Heller, Veranstaltungsleiterin der HUBANA Jagderlebnisstage, NürnbergMesse.

JÄGER mit exklusiver Partnerschaft

Das JÄGER-Magazin war Medienpartner der Hubana 2021. Dies umfasste zum einen die Werbung für die Veranstaltung und zum anderen die Konzeption wie Durchführung des Bühnenprogramms. Hierbei gab es Ausrüstungsdiskussionen von Wärmebild- und Nachtsichttechnik bis hin zur Grundausstattung eines Jungjägers. Auch wurden Vertriebsmöglichkeiten der Digitalen Wildmarke erörtert, sowie Tipps rund um die Krähenjagd von Wesley Henn von Fieldsportsworld gegeben. Der Stand Nr. 1 des JÄGER lud anschließend gleichermaßen zum Verweilen für Referenten und Besucher ein. Umrahmt wurde das Programm von Auftritten verschiedener Jagdhornbläsergruppen.

Save the Date

Die nächste HUBANA findet vom 09. bis 11. September 2022 auf Schloss Lembeck statt!

