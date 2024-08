GEARTESTER Festival 2024: Zwischen Testen und Erleben

Letztes Wochenende war es wieder soweit: Vom 23. bis zum 25. August fand erneut das GEARTESTER Festival in Coesfeld statt. Versprochen wurde eine Verschmelzung von knallharten Produkttests, neuer innovativer Jagdausrüstung und Festival-Feeling.

Für die Praxis-Tests standen unter anderem Schalldämpfer, Vorsatzgeräte, Kurzwaffen und Flinten über das gesamte Wochenende vor Ort zur Verfügung, wodurch das Mitbringen eigener Ausrüstung nicht notwendig war. Wer über 18 Jahre alt ist und einen Jagdschein besitzt, konnte somit ganz entspannt am Festival teilnehmen.

Zusätzlich gab es Informationen zum Einsatz von Jagd-Equipment in ungewöhnlicheren Situationen. Beim GEARTESTER Festival sollte also für jeden was dabei gewesen sein.

Gute Organisation und große Vielfalt beim GEARTESTER FESTIVAL

Und GEARTESTER hat nicht zu viel versprochen.

Schon beim Einlass war klar, dass die Organisation noch besser ist als im Vorjahr. Ein gänzlich reibungsloser Ablauf wurde bei der Kontrolle gewährleistet. Schnell hat man sein Bändchen bekommen und konnte sich ohne Verzögerung das Festivalgelände anschauen.

Direkt ins Auge fiel dabei die Bühne, welche noch größer ausfiel als im Vorjahr. Direkt dahinter konnte man sich die Stände verschiedenster Hersteller wie Blaser, Merkel und Krieghoff anschauen.

Ein absolutes Highlight stellte natürlich die große Testing Area. Wie auch im letzten Jahr konnte man hier verschiedenste Praxistests mit unterschiedlichster Ausrüstung machen. So konnte man unter anderem auf den „laufenden Keiler“ schießen oder beim Flintenschießen austesten, wie man bei der Niederwildjagd am besten ausgerüstet ist.

Auch für das „Drumherum“ war beim GEARTESTER Festival bestens gesorgt: eine Vielzahl an DJs sorgte am gesamten Wochenende für eine gute Stimmung auf der Main Stage. Ganz in der Nähe von dieser sorgten verschiedene Anbieter für eine Auswahl an Verpflegung. Und wer sich dazu entschieden hat, das Wochenende über in der Camping Area zu nächtigen, den hat ein Shuttle Bus bis direkt vor das Festivalgelände gebracht.

Insgesamt hat das GEARTESTER FESTIVAL erneut bewiesen, wie man fachliche Expertise und eine tolle Atmosphäre zusammenführen kann.