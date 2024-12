JÄGER/ALLJAGD Adventskalender 2024

Jeden Tag die Chance auf tolle Gewinne sichern – der JÄGER/ALLJAGD-Adventskalender 2024!

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Es ist endlich wieder soweit! Auch in diesem Jahr haben wir für Euch wieder unseren beliebten JÄGER/ALLJAGD Online-Adventskalender zusammengestellt. Statt Schokolade – die gibt’s ja jetzt auch im Überfluss – verlosen wir jeden Tag einen oder mehrere tolle Preise für Jäger und solche, die es werden wollen.

10 22 1 9 15 23 2 12 3 14 4 18 24 7 6 19 16 21 13 20 5 17 11 8

So macht Ihr mit:

Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen in unserem JÄGER/ALLJAGD-Adventskalender, in dem der Tagespreis vorgestellt wird. Um bei der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr ein Registrierfeld unterhalb des Tagespreises ausfüllen und abschicken. Schon nehmt Ihr an der Verlosung teil! Der Gewinner wird am Folgetag per Los ermittelt und im Kalenderfenster veröffentlicht.

Noch ein Tipp:Ihr könnt täglich mit einer E-Mail-Adresse teilnehmen, Mehrfacheinträge sind nicht möglich. Um beim Gewinnspiel mitzumachen, müssen Javascript und Cookies aktiviert sein!

Wir wünschen Euch viel Spaß und natürlich Glück!

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist täglich vom 1. bis zum 24. Dezember 2024 möglich. Wichtig: Um an der Verlosung zweier erwerbspflichtiger Preise teilzunehmen, muss zwingend eine gültige Erwerbsberechtigung vorliegen. Die Überprüfung der gültigen Erwerbsberechtigung erfolgt durch die Jagdwelt24 GmbH. Teilnahmeberechtigt sind ansonsten volljährige Internet-Nutzer, ausgenommen Mitarbeiter der JAHR MEDIA GmbH & Co. KG und deren Angehörige. Teilnahmen unter Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspiel-Agenturen und Suchmaschinen, werden nicht berücksichtigt. Unter allen fristgerecht eingegangenen und vollständig ausgefüllten Gewinnspielformularen entscheidet das Los. Der Wert des einzelnen Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter https://www.jahr-media.de/teilnahmebedingungen.

Datenschutz:

Ihre angegebenen Daten werden von uns ausschließlich für den Versand der Preise verwendet, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Verantwortliche Stelle: JAHR MEDIA GmbH & Co. KG, Jürgen-Töpfer-Straße 48, 22763 Hamburg, datenschutz@jahr-media.de.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Teilnahmebedingungen und im Hinweis zur Datennutzung.