Was taugen Nachtsicht und Wärmebildgeräte zur Nachtjagd? Wir haben uns für alle Wildschadensgeplagten einmal den Stand der Technik angesehen und verschiedene Geräte ausprobiert, die das Sehen im Dunkeln erleichtern sollen.

Nachtjagd – Ansprechen wird zur Herausforderung

Zurzeit des vermehrten Wiesenschadens verzweifelt der ein oder andere nahezu. Die Sauen scheinen überall gleichzeitig zu sein, aber ein Rankommen gestaltet sich schwierig.

Es gibt Situationen, bei denen das reine Mondlicht einfach nicht ausreicht – besonders dann nicht, wenn schon jede zweite Wiese im Revier auf links gedreht ist und der Schaden finanziell schmerzhaft wird. Da aber auch die Waidgerechtigkeit dabei nicht zu kurz kommen darf, ist auch bei höchstem Schaden das genaue Ansprechen unablässlich.

Schließlich haben die meisten Bachen bereits Frischlinge im Kessel oder sind kurz davor zu frischen. Daher kann es nur den abgeschlagenen Frischlingen und Überläuferbanden gelten, die mal hier, mal dort umherstreifen.

Hilfsmittel zur Nachtjagd

Ohne Hilfsmittel kann aber das Ansprechen in der Dunkelheit zur echten Herausforderung werden. Zum Glück gibt es mittlerweile technische Lösungen, die auch für den Normalsterblichen einsetzbar und einigermaßen erschwinglich sind. Dabei sind zwei Techniken zu unterscheiden.

Nachtjagd mit Nachtsicht

Nachtsichtgeräte machen sich zunutze, dass es, obwohl es für das menschliche Auge so erscheint, oft gar nicht völlig dunkel ist. Mond- oder Streulicht einer nahen Stadt sorgen für sogenanntes Restlicht. Dieses Restlicht wird durch das Nachtsichtgerät aufgefangen und durch die verbauten Bildröhren so elektronisch verstärkt, dass es für das menschliche Auge sichtbar wird. Dadurch können Details erkannt werden, die mit bloßem Auge gar nicht mehr oder nur noch als unförmiger Klumpen wahrnehmbar sind.

Nachtsicht mit Wärmebild

Wärmebildgeräte benötigen keinerlei vorhandenes Restlicht, funktionieren also auch in vollständiger Dunkelheit und machen einen von der Witterung weitgehend unabhängig. Von dem beobachteten Objekt und der Umgebung werden Wärmestrahlen unterschiedlicher Intensität gesendet. Diese Strahlen werden durch einen Sensor im Wärmebildgerät registriert und elektronisch in ein Bild umgewandelt. Dabei können schon sehr geringe Temperaturunterschiede von unter einem Grad Celsius sichtbar gemacht werden.

Unsere Testgeräte für die Nachtjagd

Bei allen Geräten handelte es sich um handgehaltene Monokulare. Sie bieten denVorteil, dass nur ein Auge bei der Benutzung geblendet wird und so die Nachtsichtfähigkeit verliert. Dies ist wichtig zu beachten, wenn nach dem Ansprechen mithilfe der normalen Zieloptik geschossen werden soll. Das Auge benötigt 20 bis 30 Minuten, um sich wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen. Daher sollte man nur mit dem Auge, das nicht zum Zielen benötigt wird, durchs jeweilige Gerät schauen.

