JÄGER Bockparade 2025

Wir suchen die stärksten und abnormsten Gehörne des deutschsprachigen Raums für unsere Bockparade. Senden Sie uns ein hochformatiges Foto von Ihrem erlegten Bock und gewinnen Sie einen der ausgelobten Preise.

Und so machen Sie bei der Bockparade 2025 mit:

Sollten Sie einen starken oder abnormen Bock erlegen, was Ihnen zu wünschen wäre, dann halten Sie diesen Moment fest! Nehmen Sie Ihre Kamera zur Hand und fotografieren Sie Ihren Bock in Hochformat, sodass sein Gehörn gut zur Geltung kommt. Je besser die Bilder, desto größer ist die Chance auf einen Abdruck in der Kategorie „Abnorm“. Bei „Kapital“ werten wir nach dem Gehörngewicht (bei abgekochtem, ganzem Schädel bitte 90 Gramm abziehen). Dazu nennen Sie uns das geschätzte Alter, Erlegungsdatum, Uhrzeit und Ort (mit Bundesland und Kreis) sowie Ihre vollständige Adresse und Anschrift. Nur so können wir Sie im Anschluss an die Bockparade kontaktieren.

Die Gewinne

Als Gewinn für die drei Erstplatzierten beider Kategorien jeder Ausgabe des JÄGER gibt es eine Medaille. Unter allen Einsendungen der Bockparade werden drei Preise verlost:

Preis Mauser M18 Extreme Preis Wertschutzschrank ZFS 315 E WG 1 Preis: JÄGER Messer aus unserer Collection

Ihre Bilder und die Angaben zur Trophäe schicken Sie bitte an folgende Adresse:

Jahre Media, Redaktion JÄGER

Stichwort: Bockparade

Jürgen-Töpfer-Straße 48

22763 Hamburg

Oder per Mail: info@jaegermagazin.de

Einsendeschluss ist der 16. Oktober 2025

1. Preis Mauser M18 Extreme

Robust, intuitiv und absolut zuverlässig. Der Gewinner des 1. Preises darf sich über eine M 18 Extreme in einem Standardkaliber aus dem Hause Mauser freuen.

M18 Extreme, zur Verfügung gestellt von der Firma Mauser.

2. Preis Wertschutzschrank ZFS 315 E WG 1

Die Firma Alljagd stellt einen Kurzwaffentresor der Widerstandsklasse 1 zur Verfügung.

3. Preis der JÄGER Bockparade

Jagdmesser „JÄGER-Collection 2020“. Mit JÄGER-Logo und Schriftzug „Collection 2020“ und Rehbock auf der anderen Seite . Ideal zum Aufbrechen Ihrer erlegten Böcke. Dieses Allzweckmesser – z. B. zum Abschwarten – aus rostfreiem 440C Stahl (HRC Rockwell 57-58) hat eine stabile Klinge von 14 cm Länge (3,8 mm dick); die Gesamtlänge beträgt ca. 26 cm. Der Fingerschutz ebenfalls aus Edelstahl, sorgt für sicheres Arbeiten. Die Griffschalen sind aus natürlichem Rotwild-Hirschhorn gefertigt, Das Gewicht ist abhängig vom Hirschhorn und liegt zwischen 255 und 275 Gramm. Im Lieferumfang ist eine stabile, 3 mm dicke Sattellederscheide enthalten. Die UVP des Herstellers beträgt 89 Euro.