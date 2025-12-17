Festliche Winterangebote für Pulsar-Wärmebildgeräte – Premium-Technologie zu außergewöhnlichen Preisen

Wenn die Nächte länger werden und die Temperaturen sinken, beginnt für Jäger in ganz Europa die beste Zeit des Jahres. Genau jetzt startet Pulsar mit exklusiven Winterrabatten auf hochleistungsfähige Wärmebildgeräte – perfekt für lange Nächte, schwierige Witterung und anspruchsvolle Einsätze.

Mit Ersparnissen von bis zu 1.400 Euro bietet Pulsar eine einmalige Gelegenheit, auf bewährte Premiumoptiken umzusteigen, die maximale Präzision, Zuverlässigkeit und Leistung garantieren.

Entdecken Sie alle Modelle, die aktuell zu saisonalen Sonderpreisen erhältlich sind und erfahren Sie, welches Gerät zu Ihren jagdlichen Anforderungen passt:

Telos Wärmebildmonokulare Merger LRF Wärmebild-Fernglas Merger Duo Multispektral-Fernglas

1. Wärmebildmonokular: die Telos Premiumreihe

Langstreckenbeobachtung und sichere Identifikation dank 1.000-m-Laserentfernungsmesser.

Rutschfeste Beschichtung durch gummiertes Gehäuse für sicheren Halt – auch bei dynamischer Jagd und Kälte.

Bis zu 8,5 Stunden Akkulaufzeit für das Jagen vom Hochsitz als auch für Pirschgänge

Gestochen scharfe Wärmebilder durch AMOLED HD 1024×768 Bildschirm mit Bildstabilisierung des Pulsar Telos LRF XG50 Modells.

Digitaler Präzisionszoom – 3-12× für das Modell XQ35 und 3,5-14× für das Modell XG50 – zusammen mit dem Bild-in-Bild-Modus ideal für das mühelose Verfolgen von mehreren Zielobjekten.

Das Pulsar Telos LRF XG50: perfekt für Jäger, die sich eine große Reichweite von bis zu 2.300 m, eine hohe Vergrößerung (3,5-14×) für das Erkennen feiner Details und dazu einen eingebauten Laserentfernungsmesser wünschen, der Entfernungen bis zu 1.000 m für präzises Schießen misst.

Das Pulsar Telos LRF XQ35: ideal für Jäger, die Wert auf eine außergewöhnliche Wärmeempfindlichkeit (sNETD <18 mK) mit einer Entdeckungsreichweite von bis zu 1.300 m und einem eingebauten Laserentfernungsmesser bis zu 1.000 m legen.

Sparen Sie bis zu 590 € bei den folgenden Telos-Modellen:

Telos XQ35

Telos LRF XQ35

Telos XG50

Telos LRF XG50

🔗 Hier den saisonalen Rabattcode von Pulsar sichern

2. Merger LRF-Wärmebild-Ferngläser: größere Bereiche effektiv scannen

Inspiriert vom klassischen Design traditioneller Tagesferngläser bieten die Pulsar Merger LRF-Wärmebildferngläser eine große Reichweite von bis zu 2.300 m und damit einen unvergleichlichen Vorteil im Einsatz.

Wesentliche Merkmale:

Integrierter Laser-Entfernungsmesser für genaue Entfernungsmessung.

Entspannteres Beobachten dank Zwei-Augen-Prinzip.

Hochwertige, in Europa hergestellte Komponenten, für verbesserte Haltbarkeit und Bildqualität.

Die zwei Top-Modelle dieser Saison

Das Pulsar Merger LRF XL50: ultrapräzise HD-Wärmebildauflösung, ein weites Sehfeld und unglaublich detaillierte Bilder mit seinem 1024×768-Sensor und 2,5-20-fachem Zoom.

Das Pulsar Merger LRF XP35: das kompakteste Gerät der Reihe, bietet jedoch das größte Sehfeld seiner Klasse (17,8°), eine hohe Wärmebildempfindlichkeit (sNETD <18 mK) und ein duales Akkusystem für eine Betriebsdauer von bis zu 9 Stunden.

Beide Modelle bieten eine außergewöhnliche Bildqualität und ein angenehmes Beobachtung über lange Zeit und gewährleisten eine zuverlässige Leistung unter allen Jagdbedingungen.

Begrenzte Winterangebote für erstklassige Instrumente, auf die Sie sich verlassen können!

Sparen Sie bis zu 1400 € bei den folgenden Merger LRF-Modellen:

Merger LRF XP35

Merger LRF XL50

3. Das erste multispektrale Fernglas von Pulsar: Merger Duo

Die Pulsar Merger DUO NXP50 vereint nahtlos Wärmebildtechnik mit digitalem Nachtsichtgerät und ermöglicht es Anwendern – von erfahrenen Jägern bis hin zu Neueinsteigern – , Zielobjekte bei Tag und Nacht zu entdecken und genau zu identifizieren.

Die Beobachtungsmodi im Überblick:

Wärmebildkanal mit einem 640×480 px @ 17 µm Sensor und sNETD <18 mK, der eine außergewöhnliche Empfindlichkeit liefert und mit einem 3 bis 24-fachen Vergrößerungsbereich feine Details von Objekten bei verschiedenen Wetterbedingungen und Entfernungen sichtbar macht.

Digitaler Full-HD-Nachtsichtkanal mit einem 1920×1200 CMOS-Sensor, der mit einem 2- bis 16-fachen Vergrößerungsbereich detaillierte Bilder von beobachteten Objekten liefert.

Bild-im-Bild-Modus, der die Wärmebild- und die Digitalansicht kombiniert, um mit einer besseren Wahrnehmungsfähigkeit sicherzustellen, dass kein wichtiges Detail übersehen wird.

Ein Sehvermögen, das selbst Schnee und eisige Temperaturen mühelos durchdringt.

Sparen Sie bis zu 990 € bei dem folgenden Merger Duo Modell:

Merger Duo NXP50

Sehen Sie sich das Merger- Video an, um mehr zu erfahren:

Jetzt von begrenzten Winterangeboten für Instrumente profitieren , auf die Sie sich verlassen können

Ob Sie kurzfristig für die laufende Jagdsaison aufrüsten oder langfristig in zuverlässige Wärmebildtechnologie investieren möchten – jetzt ist der beste Zeitpunkt. Mit diesen festlichen Saisonangeboten erhalten Sie Zugang zu fortschrittlicher Pulsar-Technologie, die Ihnen zu mehr Sehvermögen und Funktionalität verhilft, auf die Sie sich verlassen können.

