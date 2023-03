Short Rifle Driven Hunt von RWS

Keine Experimente

Die RWS Driven Hunt durfte sich bereits auf vielen Drückjagden beweisen. Hohe Energieumsetzung und kurze Fluchtstrecken konnten bereits in vielen unserer Tests überzeugen. Allerdings war die Reichweite der bisherigen Laborierungen doch begrenzt. Um die Driven Hunt auch für Distanzen jenseits der 150m zu wappnen, folgt nun die neue Short Rifle. Doch was hat RWS mit der neuen Patrone geändert und welche Leistungsdaten bringt sie mit?

Short Rifle Driven Hunt – Zahlen, Daten, Fakten

Anstatt der bisher 165 Grains, 10,7 Gramm bei einer .308 Win., beträgt das Geschossgewicht nun etwas leichtere 9,7 Gramm (150 grains). Selbiges gilt auch für die Laborierung in .30-06 Springfield. Die V/0 beträgt 821 m/s, die GEE bei 151 Metern. Geändert hat sich zudem das verwendete Pulver, welches für schnelleren Abbrand und höhere Geschossgeschwindigkeiten sorgen soll.

Erfolgreicher Klassiker?

Auch in der Short Rifle Driven Hunt setzt RWS auf die bewährte Geschosskonstruktion der Driven Hunt. Einen massestabilen Deformierer mit breiter Hohlspitze, welcher auch im Nahbereich schnell und zuverlässig anspricht. Gerade auf der Drückjagd beeindruckte die Wirkung, da das Geschoss bereits in der Standardlaborierung Energie hervorragend in Gewebezerstörung umsetzt. Unsere Beschusstests auf ballistische Seife zeigen, dass die maximale Ausdehnung der Kaverne bereits sehr schnell nach Geschosseintritt erreicht ist. Was das leichte Geschoss in der neuen Laborierung leistet, muss sich noch zeigen.

0

0

0

0 x geteilt