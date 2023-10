Schalldämpfer im Test – der ERA STI 3D Titan-Hybrid

Der Neue aus dem Hause Recknagel bringt alles mit, was ein Schalldämpfer können muss.

Wir haben den Newcomer im Revier auf Herz und Nieren getestet.

Was muss ein Schalldämpfer können?

Vorrangig geht es darum, dass Knall und Mündungsfeuer gedämpft werden, doch das allein hilft wenig, solange die restlichen Parameter nicht passen.

Was den STI 3D von den meisten anderen Dämpfern auf dem Markt unterscheidet, sind seine kompakten Maße und sein extrem geringes Gewicht.

Auf den beiden Testwaffen mit einer Lauflänge von jeweils 51cm, betrug die Lauflänge mit Schalldämpfer somit lediglich 66cm, da dieser die gesamte Waffe nur um 105mm verlängert. Die Gesamtlänge des STI 3D liegt bei kompakten 165mm.

Das macht sich beim gesamten Handling bemerkbar, sei es beim Pirschen, beim flüchtigen Schuss oder auch nur, wenn die Waffe vor dem Angehen der Sauen auf der nächtlichen Stoppel zügig aus dem Futteral soll.

Durch die verwendete Titan-hybrid-Bauweise fällt der Dämpfer zudem kaum ins Gewicht. Die Waffe ist nicht kopflastig und die Balance bleibt erhalten. Lediglich 368 Gramm bringt der STI 3D mit Era-Loc-Buchse auf die Waage.

Führiger Begleiter mit Bestwerten

Die niedrige Montage mit Drückjagdglas, mit welcher wir den Dämpfer im Test konfrontierten, war kein Problem. Lediglich ein leichter Schatten am unteren Glasrand war im unteren Vergrößerungsbereich zu sehen, störte jedoch das große Sehfeld nicht. Damit kann der Schalldämpfer auch überall dort eingesetzt werden, wo niedrige Bauhöhen Verwendung finden: auf Kipplaufbüchsen oder klassischen 98ern beispielsweise.

Was uns jedoch vor allem interessierte, waren natürlich die Dämpfungswerte. Die ermittelten 33 dB konnten wir mit der Testwaffe im Kaliber .308 Winchester auf Anhieb mit verschiedenen Fabriklaborierungen bestätigen. Und auch bei Verwendung mit der kleineren Kalibergruppe 6,5, auf einer 6,5 Creedmoor, konnten wir noch eine Dämpfung um 28 dB messen. Und das, obwohl der Dämpfer mit seinem Durchmesser von 7,62mm nicht für dieses Kaliber vorgesehen ist.

Verwendet man den Era-Loc-Adapter, so kann man einen Schalldämpfer gleich für mehrere Waffen unterschiedlicher Kalibergruppen einschießen und bei Bedarf binnen Sekunden wechseln.

Verfügbar ist der Dämpfer in den Ausführungen für die Kaliber der Gruppen 7,62mm, 8mm und in der Ausführung 9,5mm.

Schalldämpfer für alle Fälle

Wir haben den Schalldämpfer im Test durch Schwarzdornhecken und den ein oder anderen Maisschlag manövriert und auch mit Sand und Suhlenfango kam er in Kontakt. Zu unserem Erstaunen blieb die Oberfläche dennoch unversehrt. Die robuste Beschichtung hält hier einiges ab. Sollte der Dämpfer nach hoher Schussbelastung gereinigt werden müssen, um die Dämpfungsleistung weiterhin aufrecht zu erhalten, so geht dies einfach mit dem mitgelieferten Schlüssel. Das Innenleben lässt sich entnehmen und ebenso wie der Tubus einfach reinigen.

Technische Daten

Bis zu 33dB Dämpfungsleistung

Geringes Mündungsfeuer

Austauschbare Gewindebuchse

Nettolänge 105mm

Step-Geometrie Geringer Verschleiß der Dichtringe

Gewicht: 328g inkl. ERA®LOC Gewindebuchse

Oberflächenbeschichtung nach MIL-SPEC

MAGNUM-tauglich ab 58 cm Lauflänge

ERA®LOC

Wahlweise mit ERA®LOC Schnellverschluss

Alle Informationen zum Schalldämpfer finden Sie hier.

0

0

0

0 x geteilt