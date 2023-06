Kaliber .308 Winchester – beliebtes Universalkaliber

Das Kaliber .308 Winchester wurde 1952 von Winchester für das Model 70-Gewehr entwickelt. Es basiert auf dem militärischen Kaliber 7,62×51 mm NATO und hat seitdem einen festen Platz in der Jagdwelt. Es ist eines der am häufigsten verwendeten Kaliber für die Hochwildjagd in Nordamerika und Europa.

Kaliber .308 Winchester – die Eckdaten

Die .308 Winchester ist bekannt für ihre Präzision und gestreckte Flugbahn. Sie hat standardmäßig Geschossgewichte von 150-180 Grains und Mündungsgeschwindigkeiten von über 900 m/s. Zudem bietet sie eine beeindruckende Ballistik, die Schützen ermöglicht, unter schwierigen Bedingungen wie Wind, auch noch auf weitere Entfernungen zu schießen.

Die meisten Jagdgewehre werden mit 308-Kaliber hergestellt. Einige der beliebtesten Jagdgewehre in diesem Kaliber sind Remington 700, Winchester Model 70 und Ruger M77. Sie ist äußerst präzise und hat eine flache Flugbahn, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für präzises Schießen auf mittlere Distanzen macht.

Jagdliche Anwendung

Das Kaliber .308 Winchester verfügt über eine breite Palette von Anwendungen in der Jagd. Es ist ein hervorragendes Kaliber für mittelgroßes Wild, wie Rotwild, Muffelwild und Wildschweine. Doch auch auf Reh- und Raubwild zeigt es seine Stärken. Es bietet eine hervorragende Präzision und Durchschlagskraft, die benötigt wird, um diese Tiere schnell und effektiv zu erlegen.

Insgesamt ist das Kaliber .308 ein robustes Kaliber für die Jagd. Es ist kein Wunder, dass es immer noch eines der am häufigsten verwendeten Kaliber unter Jägern auf der ganzen Welt ist.

Kaliber .308 Winchester in der Praxis

Die Stärke der .308 Winchester ist, dass sie so vielseitig einsetzbar ist und so viele Möglichkeiten bietet. Auf die Frage: „Was ist das beste Rehwildkaliber?“ lässt sich mit der .308 Winchester für jeden eine passende Laborierung finden. Auch für die Jagd auf Wildschwein, Rot- und Damwild gibt es leistungsstarke Optionen. Von der Raubwildbejagung im Feld, bis zum Brunfthirsch oder der winterlichen Drückjagd, ist das Kaliber .308 Winchester ein sehr zuverlässiger und deutschlandweit der wohl beliebteste Begleiter unter den Kalibern. Der frühe Brennschluss und dadurch die Verwendbarkeit mit kurzen Läufen und Schalldämpfern, machen sie immer populärer.

Die Daten auf einen Blick

Kaliber 7,62 × 51 mm

Hülsenform Flaschenhalshülse, randlos mit Auszieherrille

Hülsenschulter ⌀ 11,53 mm

Geschwindigkeit v0 850–900 m/s

max. Gasdruck 4150 Bar

Geschossenergie E0 4000 J