Kaliber .243 Winchester – Leistungsträger auf Niederwild

Die .243 Winchester ist ein Gewehrkaliber, das in den 1950er Jahren von Winchester Repeating Arms Company entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Patrone, die für ihre hervorragende Genauigkeit bekannt und sowohl bei Jägern als auch bei Schützen sehr beliebt ist. Hier wollen wir uns das universelle Raubwildkaliber .243 Winchester etwas genauer ansehen.

Ein Kaliber für alle Fälle – die .243 Winchester

Die .243 Winchester wurde von Winchester Repeating Arms Company in den 1950er Jahren entwickelt. Es handelt sich um eine verkleinerte Version des Kalibers .308 Winchester und hat sich schnell zu einem beliebten Kaliber bei Jägern und Schützen entwickelt. Das Kaliber wurde zunächst als Jagdpatrone für kleinere Wildtiere wie Füchse, Kojoten und Nagetiere entwickelt, hat sich jedoch auch bei größeren Wildarten als erfolgreich erwiesen. Selbst Dam- und Rotwild werden in Großbritannien und Australien damit sehr erfolgreich bejagt. Bei uns scheitert dies am fehlenden, gesetzlich vorgeschriebenen, Mindestgeschossdurchmesser von 6,5 mm. Ausgesprochen beliebt ist die .243 in Österreich auf Gams. Hohe Eigenpräzision und gestreckte Flugbahn machen sie perfekt fürs Gebirge. Die .243 Winchester ist ein vielseitiges Kaliber, das für eine Vielzahl von Jagd-, Schieß- und Sportanwendungen eingesetzt werden kann.

Waffen

Eine große Auswahl an Waffen ist für das Kaliber .243 Winchester erhältlich. Angefangen beim klassischen Repetierer, über zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in kombinierten Waffen und Kipplaufbüchsen, bis hin zu halbautomatischen Systemen, ist das Kaliber sehr beliebt.

Vor allem in den USA gibt es eine Vielzahl von Repetierbüchsen und semi-automatischen Gewehren. Einige der populären Modelle sind Remington Model 700, Winchester Model 70 und Ruger M77.

Technische Daten

Die .243 Winchester ist eine Patrone mit einem Durchmesser von 6,17 mm und einer Hülsenlänge von 51 mm. Die maximale Länge der Patrone beträgt 71,12 mm. Die Mündungsgeschwindigkeit für eine Standard-Patrone mit einem 100 Grain Geschoss liegt durchschnittlich bei 960 m/s, während die Mündungsenergie etwa 2.700 Joule beträgt. Zusammenfassend ist das Kaliber .243 Winchester ein äußerst vielseitiges und beliebtes Kaliber, die sich für eine Vielzahl von Jagd-, Schieß- und Sportanwendungen eignet. Mit seiner hervorragenden Genauigkeit und ballistischen Leistung ist es eine hervorragende Wahl für Jäger und Schützen gleichermaßen. Jagdlich ist sie insbesondere im Gebirge oder in Feldrevieren zuhause, wo es auf weite Schussentfernungen und hohe Präzision ankommt.