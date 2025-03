JAEGER EVO von C.G. Haenel – das Beste aus zwei Welten!

Die Kombination macht die Jaeger EVO zum perfekten Werkzeug für die Jagd: Bedienfreundlich, bewährt und sicher – das klassische System. Modern, ergonomisch anpassbar an jeden Schützen, jede Schützin – der dynamische Composite-Schaft. Und die 3-Stellungs-Sicherung mit der fühlbaren Spannungsanzeige sorgt für ein gutes Gefühl bei der Jagd.

JAEGER EVO: Der Kunststoffschaft, der zum Jäger passt

Der Composite-Schaft der Jaeger EVO ist dynamisch – mit einem 3-stufigen Anpassungskonzept. Der Zoom-Schaftrücken ist mit Federdruck unterstützt und reagiert auf Knopfdruck. Er sorgt für die stets perfekte Visierlinie. Die Länge des Hinterschafts ist über Schaftkappen anpassbar an Bekleidungsdicke und Armlänge. Und der Vorderschaft bietet in einem komfortablen Griffbereich maximalen Grip. In Summe: perfekter Anschlag und ein gutes Gefühl bei der Jagd.

Variable Schaftlänge

Die Schaftlänge wird vor der Jagd optimiert. Je nach Armlänge oder Bekleidungsstärke werden optionale Schaftkappen eingesetzt. Damit lässt sich der Schaft um 7 Millimeter verkürzen oder um 5 Millimeter verlängern.

Schaftrücken höhenverstellbar

Die griffgünstige Taste dient dazu, die Rastung zu lösen, während der Schaft federunterstützt ausfährt. Das ermöglicht einen optimalen Anschlag für die Wange, wodurch das Ziel schneller anvisiert werden kann.

Greift sich gut

Unabhängig davon, wo der Schütze intuitiv greift, bietet der Vorderschaft für alle Handgrößen optimalen Halt, um das Gewehr in die Schulterbeuge zu ziehen. Soft-Touch-Einlagen für die Handflächen sorgen für einen sicheren Griff.

Klassisch Repetieren, besser treffen

Geschmeidiger Schlossgang: Zylinderverschluss mit 60-Grad-Öffnungswinkel. Unerreicht zuverlässig und sicher. Trocken stehender Direktabzug mit ca. 1.100 g Abzugsgewicht.

Sicher im Handling

Griffige 3-Stellungs-Flügelsicherung: Nach vorn – entsichert. Mittelstellung – Schlagbolzen gesichert, die Kammer kann jedoch zum Be- und Entladen geöffnet werden. Nach hinten – Schlagbolzen gesichert, Kammer blockiert. Das Schloss hat zudem einen Spannungsanzeiger direkt neben dem Sicherungshebel.

JAEGER EVO Features

Schaftrücken & Schaftlänge Auf Knopfdruck ausfahrbar: der höhenverstellbare Schaftrücken passt immer zur Visierlinie. Schaftlänge lässt sich werkzeuglos durch verschieden lange Schaftkappen an den Jagenden anpassen. System Zylinderverschluss mit 60-Grad-Öffnungswinkel. Weicher Schlossgang und 3-Stellungs-Sicherung mit Spannanzeige. Magazin Hochfestes 5-Schuss-Steckmagazin aus Kunststoff mit Sicherung gegen Verlust. 10-Schuss-­Magazin als Zubehör erhältlich. Picatinny-Schiene In Systemhülse eingefräste Picatinny-Schiene für wiederholgenaue, einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten. Lauf Kalt geschmiedeter Suhler Präzisionslauf in den Kalibern .30-06 Spring., .308 Win., 8x57IS und .300 Win. Mag Vorderschaft Dynamischer Grip: Ergonomischer Vorderschaft mit Soft-Touch-Einlage für alle Handgrößen. Mündung Mündungsgewinde M15x1 für die Nutzung von Schalldämpfern oder Mündungsbremsen. Vorgerüstet für optionale Nutzung des iSight-Systems (Zubehör).

JAEGER EVO: Preise und Verfügbarkeit

Der empfohlene Abgabepreis der JAEGER EVO an berechtigte Endverbraucher liegt bei 1.499 Euro. Das Gewehr wird ab Jahresmitte im Fachhandel verfügbar sein.

