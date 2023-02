Forest Blitz HV – Frankonia Schrotpatrone

Was kann die Forest Blitz?

Nachdem wir bereits eine Schrotpatrone mit guten Leistungsdaten und zuverlässiger Wirkung vorgestellt haben, kommt hier ein zuverlässiger und günstiger Klassiker. Die Forest Blitz Munition von Frankonia dürfte wohl eine der am häufigsten verschossenen Schrotpatronen überhaupt sein. Keine Treibjagd und keine Streife, auf der nicht irgendwo das Orange der Hülsen durchs Schilf blitzt. Aber was kann die Patrone in ihren verschiedenen Ausführungen? Mit den beiden gängigsten Schrotgrößen, 3,0mm und 3,5mm, deckt man nahezu alle jagdlichen Situationen hervorragend ab. Die Variante in 3,5mm beispielsweise liefert eine V2,5 von 395m/s. Die hohe Geschwindigkeit und eine gute Deckung sorgen für eine zuverlässige Tötungswirkung beim jagdlichen Einsatz. Die 36 Gramm Vorlage sind absolut ausreichend. Ob Fuchs, Hase oder Marderhund, die Patronen haben sich bewährt.

Eine Frage der Größe

Ein absoluter Evergreen ist bei uns die Ausführung in 2,7mm bei der Krähenjagd. Gute Deckung und ebenfalls hohe Geschwindigkeit haben sich beim Schuss aus dem Tarnschirm bewährt. Allerdings bietet die Forest Blitz HV auch noch weitere Vorteile. Vor allem fällt für alle Praktiker, die auf der Jagd häufig zur Flinte greifen, bei der Munitionswahl der Preis ins Gewicht. Mit einer UVP von 14,90 für die Schrotgrößen 2,7 bis 3,5 mm und Mengenrabatten, bleiben die Kosten geringer als bei vielen anderen Alternativen.

Munition für den Artenschutz

Waschbären sind in allen Teilen Deutschlands immer weiter auf dem Vormarsch und deren Bejagung ist unentbehrlich für den Artenschutz. Nicht alle Schrotpatronen eignen sich hierfür, da das Raubwild eine große Schusshärte aufweist. Die Forest Blitz in 3,5mm ist hier eine sehr zuverlässige Patrone, die sowohl aus verschiedenen kombinierten Waffen als auch aus den verschiedensten Flinten gute Ergebnisse liefert. Auch hier eignen sich die 36 Gramm Vorlage. Wer also eine günstige Allroundlösung sucht und nicht in unmittelbarer Nähe zu Feuchtgebieten jagt, kann mit dem Klassiker unter den Schrotpatronen weiterhin zuverlässig Beute machen. Die verfügbare Auswahl deckt alle Eventualitäten ab.

