Damenwahl – Flinten im Test

Das Jagdjahr geht zu Ende, Zeit, sich mit den Vorbereitungen für die kommenden Saison zu beschäftigen. Es nahen die Übungseinheiten auf den Schießständen, die nun bald wieder öffnen, um für die kommende Jagdsaison bestens gewappnet zu sein. Viele Jäger nutzen die ruhigeren Monate auch, um ihre Ausrüstung zu erweitern. Pünktlich vor Saisonbeginn hatte ich die Möglichkeit, einige Flintenmodelle, die speziell für Damen gefertigt sind, testen zu dürfen.

Erst die Theorie, dann die Praxis

Christian Schulte von der Manfred Alberts GmbH, selbst erfahrener Schütze und Ausbilder, gab zunächst eine theoretische Einweisung. Unter anderem ging es um die optimale Grundhaltung und den richtigen Anschlag, außerdem um einige Trockenübungen für zu Hause und das dominante Auge. Im Anschluss ging es auf den wunderschön und idyllisch gelegenen Schießstand Talbecke. Das Testen der verschiedenen Modelle für Damen im direkten Vergleich war sehr aufschlussreich, da die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Flinten deutlich zu erkennen waren. Unter der sachkundigen Anleitung von Christian Schulte war noch viel über Grundhaltung und Anschlag in der Praxis zu lernen. Wir haben uns mit den Unterschieden zwischen Flinten für Damen und für Herren beschäftigt – so sind zum Beispiel die Damenschäfte deutlich kürzer und der Pistolengriff ist für Damenhände steiler. Weiterhin haben wir die Modelle für die Kaliber 12 und 20 verglichen, hier hat das kleinere Kaliber deutlich weniger Gewicht.

Leichtes Gewicht – leichtes Spiel für Damen

Die leichten Damenmodelle überzeugen durch einfachere Handhabung. Sie springen gut in den Anschlag und das auch noch nach einer größeren Anzahl von Wurfscheiben. Allerdings sind die leichteren Flinten auch etwas unruhiger in der Führung. Es braucht Routine, um dauerhaft sicher mit ihnen zu treffen, aber die kann man sich gut erarbeiten, denn es sind problemlos viele Wiederholungen möglich. Es ist leicht möglich, diese Flinten den ganzen Tag zu führen.

Schwergewichte treffen gut

Anders bei den Sport-Modellen, ihr Gewicht macht sich im Schultergürtel nach kurzer Zeit bemerkbar, viele Scheiben werden zur Herausforderung, der ordentliche Anschlag wird mit jeder Scheibe schwieriger. Eine dieser Flinten den ganzen Tag auf der Jagd tragen zu müssen, ist sicherlich anstrengend. Die sportlich orientierten Flinten vermitteln allerdings auch ungeübten Schützen eine enorme Sicherheit, sie treffen sehr gut.

Des Rätsels Lösung bei der Entscheidungsfindung liegt im Kompromiss: Bei der Wahl der Damenflinte gilt – so viel Gewicht zur Stabilität wie möglich und so wenig für einen schnellen und guten Anschlag und als Tragegewicht in der Jagdsituation, wie nötig.

0

0

0

0 x geteilt