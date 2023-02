Bergara Repetierbüchse – B14 Wilderness Thumbhole

Bergara – Schicke Spanierin

Bergara ist für preisgünstige, präzise Büchsen bekannt, nun stellen die Spanier eine vielseitige neue Repetierbüchse vor. Die B14 Wilderness Thumbhole ist eine vielseitige, robuste Waffe mit Lochschaft und ausgezeichnetem Kammergang. Zudem ist der griffige Schaft standardmäßig mit Buchsen für die Aufnahme von QD-Riemenbügeln und die Waffe mit Mündungsgewinde und Mündungsbremse versehen.

Was ist neu an der Bergara?

Neu an der Wilderness ist vor allem der Lochschaft mit Aussparung am Hinterschaft für eine komfortable Anschlagshaltung bei weiteren Schüssen. Zudem verfügt die neue Schaftversion auch über Verstellelemente am Schaftrücken sowie hinter der Schaftkappe, wodurch sich die Länge variieren lässt. Ausgeliefert wird die neue Bergara in der Standardausführung als kannelierte Version mit Mündungsgewinde und Mündungsbremse. Neben der kannelierten Ausführung ist die Waffe auch in der Ausführung mit Karbonaußenhülle erhältlich. Die Lauflängen variieren je nach Kaliberkonfiguration zwischen 51 und 61cm.

Dicke Pillen und filigranes Werkzeug

Nicht unwesentlich ist zudem die Frage nach den Kalibern. Verfügbar ist die neue Bergara in den gängigen Mittelkaliber, darunter auch 6,5 Creedmoor und 6,5 PRC. Darüber hinaus sind .243 Win., .308 Win., 7mm Rem. Mag. und .300 Win. Mag. erhältlich. Weitere Eigenschaften der Waffe sind ihr ausgesprochen komfortabler Öffnungswinkel von 90 Grad sowie ihr einstellbarer Abzug. Geliefert wird die Bergara inklusive eines 5-Schuss-Magazins, darüber hinaus ist sie mit AICS Magazinen kompatibel. Dies bedeutet eine sehr große Bandbreite an verfügbaren Wechselmagazinen zu vernünftigen Preisen. Was zudem wirklich sehr positiv auffiel, ist ihr ausgezeichneter Schlossgang. Durch die Kannelierung lässt sich der Verschluss sowohl geräuscharm als auch leichtgängig und schnell bedienen – ein absolutes Plus. Die UVP für die Basisausführung der Thumbhole liegt bei 1299 Euro.

20″ Lauflänge

• .243 Win.

• .308 Win. | 3,3 kg | Drall: 1:10″ | Gesamtlänge: 103 cm

• 6.5 Creedmoor | 3,3 kg | Drall: 1:8″ | Gesamtlänge: 103 cm

• 6.5 PRC | 3,3 kg | Drall: 1:8″ | Gesamtlänge: 103 cm

24″ Lauflänge

• .300 Win. Mag. | 3,5 kg | Drall: 1:10″ | Gesamtlänge: 114 cm

• 7mm Rem. Mag.

Weitere Informationen zur neuen Bergara finden Sie hier.

0

0

0

0 x geteilt