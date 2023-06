6,5 Creedmoor Kaliber– rasantes Universaltalent

Als ein aufstrebendes Kaliber hat sich die 6,5-Creedmoor in den letzten Jahren einen Namen in der Welt des Schießsports gemacht. Mit seiner hohen Präzision und den beeindruckenden ballistischen Leistungen hat es sich schnell zu einem Favoriten unter Jägern und Schützen entwickelt.

Entstehung und Leistung

Die 6,5-Creedmoor ist eine von Hornady entwickelte Patrone, die erstmals im Jahr 2008 vorgestellt wurde. Sie ist eines der effektivsten Kaliber für viele sportliche Disziplinen, da sie eine erstaunliche Präzision und Leistung auf große Entfernungen liefert. Mit einer Geschossenergie von bis zu 3660 Joule ist die 6,5-Creedmoor ein hervorragendes Kaliber für den Schießsport, die Jagd und das professionelle Schießen. Ob im Hochgebirge oder im Feld, sie bringt ausreichend Energie, auch für stärkeres Wild wie Sauen, Rot- oder Damwild ins Ziel und das bei hohen Geschossgeschwindigkeiten. Die Patrone ist so konzipiert, dass sie in der Lage ist, ihre Energie auf große Entfernungen aufrechtzuerhalten. Ihre gestreckte Flugbahn und Fabriklaborierungen mit hohen Mündungsgeschwindigkeiten von über 1020 m/s, bei geringem Geschossabfall, selbst auf 300m, prädestinieren sie für schwierige Situationen. Die Bandbreite der verfügbaren Laborierungen ist groß und so bietet sich für fast alle Anwendungsbereiche eine geeignete Lösung.

Technische Daten der 6,5 Creedmoor

Kaliber 6,5 × 48 mm

Hülsenform Flaschenhalshülse, randlos mit Auszieherrille

Hülsenschulter ⌀ 11,73 mm

Hülsenhals ⌀ 7,49 mm

Geschoss ⌀ 6,72 mm

Hülsenlänge 48,8 mm

Patronenlänge 71,8 mm

max. Gasdruck 4300 Bar

Jagdlicher Einsatz

Ein weiterer Vorteil der 6,5-Creedmoor ist, dass sie einen geringen Rückstoß hat. Das macht es ideal für Schützen, die längere Zeiträume am Schießstand verbringen. Für Jäger ist es auch wichtig zu beachten, dass das geringe Rückstoßniveau dazu beiträgt, präziser zu schießen. Die Munition- und Geschossauswahl ist groß, zwischen 6 und 9 Gramm lässt sich die perfekte Lösung für die eigenen Anforderungen finden. Sowohl bleifreie als auch bleihaltige Laborierungen sind vor allem zu günstigen Preisen erhältlich, was sich auf Dauer bemerkbar macht. Kurze Lauflängen sowie der Einsatz mit Schalldämpfer sind kein Problem.

Verglichen mit der traditionsreichen 6,5×55 bietet sie ein deutliches Leistungsplus. Auch verglichen mit der .308 Win. bietet die 6,5 Creedmoor eine deutlich gestrecktere Flugbahn.