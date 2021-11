Tierschutz durch moderne Technik: Kitzrettung mit Drohnen

Die Jagdausübung wird durch den Einsatz zeitgemäßer Hilfsmittel waidgerechter und damit Tierschutz-Konformer. Auch in anderen Bereichen des Revieralltags ist es sinnvoll, sich moderner Technik zu bedienen um altbekannte Probleme zu lösen. Alle Jahre wieder stehen Landwirte und Jäger vor der Herausforderung einer natürlichen Verhaltensweise des Rehwildes entgegen zu wirken. Rehkitze verlassen sich nun mal auf ihre gute Tarnfärbung und weitgehende Geruchlosigkeit. Darum legen sie sich gerne im hohen Gras ab und verharren bei Gefahr mucksmäuschenstill. Gegen Fressfeinde hat sich diese Strategie unserer ältesten Schalenwildart immer bewährt. Gegenüber den Mähwerken der modernen Landwirtschaft wird sie zum Verhängnis.

Wildscheuchen sind das älteste Mittel zur Kitzrettung

So altbekannt diese Problematik bei der Wiesenmahd in Mai und Juni ist, so vielfältig sind die Techniken den Kitz-Tod zu verhindern. Bekannte Vergrämungsmaßnahmen sind Flatterbänder und Wildscheuchen aller Art. Ihr Wirkungserfolg beruht darauf, die Rehgeißen von den Wiesen zu vertreiben. Dann nehmen sie ihre Kitze mit und versuchen diese an anderen Stellen zu verstecken. Leider sind hohe Wiesen im Frühsommer jedoch das beste Versteck für Rehkitze. Rehe sind nicht umsonst erfolgreiche Kulturfolger. Schon nach wenigen Tagen haben sie sich an die Wildscheuchen gewöhnt und lassen sich davon nicht mehr stören. Fazit: Wildscheuchen funktionieren nur ad hoc für einen sehr kurzen Zeitraum.

Der beste Schutz ist die Kitzsuche vor der Mahd

Versierte Vorstehhunde die gut im Gehorsam stehen waren die ersten wirklich effektiven Kitzretter. Allerdings muss der Hund schon sehr systematisch suchen um Kitze zu finden. Tatsächlich wirkt deren Schutzstrategie der Unbeweglichkeit und Geruchlosigkeit ja genau gegen diese Art des Nachstellens. Die neuste und sehr erfolgreiche Kitzrettung geschieht heute mit Drohnen. Durch die Ausstattung mit Wärmebildkameras haben Jäger und Landwirte gute Chancen die Kitze zu finden. Besonders gut funktioniert diese Suchmethode in den kühleren Morgenstunden.

Bundesministerium fördert zur Rehkitzrettung

Rund 200 Drohnen zur Rehkitzrettung konnten über eine Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in den Revieren zum Einsatz gebracht werden.

Durch dieses Drohnenprogramm zur Rehkitzrettung wurde die Anschaffung von 993 Drohnen mit einem Fördervolumen von insgesamt 3,44 Millionen Euro unterstützt. Eine Abfrage unter Vereinen mit positivem Förderbescheid im Juli 2021 ergab, dass in der diesjährigen Mahdsaison bis Juli bereits 196 Drohnen eingesetzt wurden. Damit konnten etwa 6000 Rehkitze gerettet werden.

Dazu sagt Bundesministerin Klöckner: „Unser Programm ist ein voller Erfolg – wir setzen auf effektiven Tierschutz durch modernste Technik. Vor allem sorgen wir durch unsere Förderung dafür, dass diese Technik auch flächendeckend zum Einsatz kommt. Dass dadurch bereits so viele Tiere vor dem Mähtod bewahrt werden konnten, freut mich sehr. Aber auch den Landwirten selbst ist es ein Anliegen, bei ihrer Arbeit die Kitze zu schützen. Zudem ist davon auszugehen ist, dass die Zahl der geretteten Tiere ab dem kommenden Jahr noch steigen wird, wenn alle geförderten Drohnen im Einsatz sind. Danke allen, die sich hier engagieren!“

Insgesamt gab es 684 positiv bewilligte Anträge

Das zweistufige Antragsverfahren startete am 19. März 2021 und endete am 30. September 2021. Je Verein wurden bis zu zwei Drohnen bezuschusst. Durch das große Interesse und die vielen Förderanträge, hat die Bundesministerin das Förderprogramm von 3 auf 3,7 Millionen Euro aufgestockt.

Auch seitens der Jagdbranche gibt es Förderprogramme für Drohnen zur Kitzrettung.

