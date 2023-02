Subaru Solterra – vollelektrischer Allrad SUV

Subarau- der Allradspezialist ist seit 1980 auf dem deutschen Automarkt präsent. Die Marke hat mit einigen Sondermodellen und Extraausstattung Jäger und Förster als Kunden fest im Visier. Nachdem einige Subaru-Modelle mit einem Hybridantrieb versehen wurden, geht Subaru mit dem Solterra nun auch den vollelektrischen Weg.

Subaru Solterra – robust ins Revier

Das reine Elektro-SUV kommt robust daher: bullige Radkästen mit flächiger Kunststoffbeplankung und Unterfahrschutz lassen keinen Zweifel aufkommen: Es soll ins Gelände gehen. Die gut 21 cm Bodenfreiheit sollten für die meisten deutschen Reviere ausreichen. Zwei Elektromotoren schieben das Gefährt mit insgesamt 160 kW (218 PS) voran. Der Permanentallrad bietet mittels Wahlschalter Anpassungsmöglichkeiten z.B. für die Fahrt auf Schnee oder Matsch.

Aufgeräumter Innenraum

Im Innenraum ist beim Subaru Solterra einiges anders. So ist die Tachoeinheit ein Bildschirm, der deutlich Richtung Windschutzscheibe versetzt wurde. Der Fahrer schaut also nicht durch, sondern über das Lenkrad, um die Geschwindigkeit abzulesen. In der Mittelkonsole verbirgt sich ein Fach zur induktiven Ladung des Handys. Ein großer Touchscreen als zentrales Bedienelement darf heutzutage sicherlich in keinem modernen Auto fehlen. Was jedoch fehlt ist das Handschuhfach, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Ebenfalls verzichtet wurde auf einen Heckscheibenwischer. Für ein Fahrzeug im Geländeeinsatz auf jeden

Fall ungewöhnlich.

Hinter der wischerlosen, schrägen Heckscheibe verbergen sich rund 450 Liter Kofferraumvolumen. Warum Subaru sich jedoch zum Ladevolumen bei umgeklappten Rücksitzen ausschweigt, bleibt ungeklärt. Schätzwerte um die 1500 Liter kann man annehmen.

Reichweite ausreichend

Die Reichweite des Subaru Solterra ist ausstattungsabhängig mit 466 bis 416 km angegeben, was für Revierfahrten mehr als ausreichend sein sollte. In der Kritik stehen jedoch die langsamen Ladezeiten, die vor allem bei Schnellladesäulen unterwegs oft zu längeren Wartezeiten führen. Subaru hat hier bereits technische Nachbesserungen angekündigt.

Da Jäger definitiv eine Zielgruppe des Allraders sind, winken für Jagdscheininhaber oft gute Rabatte. Der Einstiegs-Solterra beginnt bei 57.500€ und endet in der Topversion bei rund 62.000€.

Wer auf der Suche nach einem Revierfahrzeug ist, sollte auf jeden Fall den Solterra einmal näher anschauen.

