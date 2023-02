Neuer Jimny mit E-Antrieb geplant – Suzuki

Neuer Jimny

Der Suzuki Jimny hat in vielen Revieren bereits Kultstatus erlangt und das nicht ohne Grund! Gerade in sehr steilem Terrain hat der leichte Klettermaxe viele begeisterte Anhänger. Nun soll ein gänzlich neuer Jimny gebaut werden. Wie Suzuki mitteilte, gibt es Elertrifizierungspläne die bist 2030 Realität werden sollen. Und das Wichtigste: Es soll nicht nur ein neuer Jimny gebaut werden, nein dieser ist auch für den europäischen Markt konzipiert.

Neuer Suzuki schon früher verfügbar

Es gibt allerdings noch mehr gute Neuigkeiten aus dem Hause Suzuki. Und zwar soll der E-Klettermaxe in Europa bereits 2024 in den Handel kommen. Insgesamt haben die japanischen Autobauer ganze sechs Elektromodelle für das kommende Jahr geplant, darunter eben auch den neuen Jimny. Allerdings lassen sich die Entwickler bei Suzuki noch nicht in die Karten schauen, welchen Aufbau das Fahrzeug haben soll und ob es genauso konstruiert ist wie die Verbrennerversion, ist noch nicht bekannt.

Jimny – ohne Auspuff ins Gelände

Gerade was die Konstruktion der E-Version angeht, wird in der Branche bereits spekuliert Naheliegend wäre tatsächlich, dass die Leiterrahmen-Architektur des Verbrenners sowie auch das Gros des Interieurs und des Außendendesigns übernommen werden. Neben dem E-Modell ist auch eine Mildhybrid-Variante für den europäischen Markt geplant.

Schnell und leise durchs Revier?

Welche Vorteile könnte ein E-Antrieb im Revier bieten? Gerade wenn es um die tägliche Kirrrunde, das zügige leise Anstellen oder Ähnliches geht, ist man mit der E-Version wesentlich leiser unterwegs. Ein Plus, gerade in Rotwildrevieren oder wenn einem die Sauen keine Fehler verzeihen. Inwiefern sich das neue E-Gefährt von Suzuki tatsächlich für die Praxis eignet, muss sich noch zeigen. Auch ob er seinem Pendant mit Ottomotor ebenbürtig ist, wird er erst noch beweisen müssen. Potential könnte die neue Antriebsart auf jeden Fall haben, wenn es um störungsarmes Fahren und jagen im Revier geht. Wir bleiben für Sie dran und berichten, sobald die ersten Kirrkutschen mit E-Antrieb auf den Markt kommen.

