Neuheiten in der Wärmebild-Technik: Hikmicro stellt Falcon 2.0 vor

Die Wärmebildspezialisten von Hikmicro stellen die neue Generation der Falcon-Wärmebildgeräte vor. Bei den Wärmebild-Handgeräten der Falcon 2.0 Reihe sollen vor allem die Bildqualität und die Benutzerfreundlichkeit in optimierter Form glänzen. Wir stellen die Key-Features und die verschiedenen Modelle vor.

Falcon 2.0: Gestochen scharfe Bilder

Für eine gestochen scharfe Bildqualität soll vor allen der verbaute Sensor sorgen. Bei den Falcon 2.0 Modellen wird auf einen < 15 mK NETD gesetzt. Das Shutterless System (HSIS) soll die verbesserte Bildqualität zusätzlich in der Praxis stützen.

Um die Nutzung des besseren Sensors zu ermöglichen, wurde zusätzlich ein neuer, deutlich leistungsstärkerer Prozessor verbaut. Dadurch können auch der Image Pro 2.0 Algorithmus und Zoom Pro flüssig laufen. Das Ziel: ein noch besseres Erlebnis bei der Nutzung des Geräts. Denn sowohl in der eigenen Bewegung als auch im Zoom soll die hohe Bildqualität erhalten bleiben.

Die Falcon 2.0 Reihe bietet bei dem Modell mit 50er Objektiv ebenfalls die Möglichkeit für einen integrierten Laser-Entfernungsmesser in der Linse. Insgesamt stellt Hikmicro dieses Mal drei verschiedene Modelle vor – den FQ35 2.0, den FQ50 2.0 und den FQ50L 2.0. Wir erklären Ihnen auch, inwiefern sich diese Modelle unterscheiden.

Technische Neuheiten

Das verbaute OLED Display ist mit 0,49 Zoll bei einer 1920×1080 Auflösung groß genug, um Details auch direkt auf dem Bildschirm zu erkennen. Das wahlweise runde oder eckige Display ermöglicht über das Lokale Album, dass Aufnahmen direkt über das Gerät angeschaut werden können. Alternativ können Nutzer hierbei auf die Hikmicro Side App zurückgreifen.

Die Falcon 2.0 Reihe bietet neben den altbekannten Bildmodi der Reihe nun auch die Modi monochrom-rot und monochrom-grün. Diese sollen nachts sehr augenschonend sein. Um nächtelange Nutzung zu ermöglichen, hat Hikmicro auch die Akkus angepasst. Auswechselbare, wiederaufladbare 217000er Akkus sollen trotz des starken Prozessors und des großen Sensors eine Laufzeit von etwa 6 Stunden pro Akkuladung ermöglichen. Die zwei Akkus, die im Liederumfang enthalten sind, liefern demnach ganze 12 Stunden Laufzeit. Die Akkus können sowohl im Gerät selbst als auch in der im Lieferumfang inkludierten Ladeschale geladen werden.

Erhöhte Benutzerfreundlichkeit

Doch nicht nur die Bildqualität sowie die technischen Updates stehen im Vordergrund. Auch auf eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit hat Hikmicro bei den Falcon 2.0 Geräten geachtet.

Mit einem Maximalgewicht von 583 Gramm (es handelt sich hierbei um den FQ50L 2.0) und einem ergonomischen, zylindrischen Design soll die Falcon 2.0 Reihe gut in der Hand liegen. Das robuste Magnesiumgehäuse mit Gummiarmierung ermöglicht einen sicheren Griff, der sich wertig anfühlt – auch bei Nässe und Kälte. Auch der magnetische Objektivdeckel bietet zusätzlichen Komfort bei der Nutzung.

Auch für den Transport und das Halten des Wärmebild-Gerätes werden verschiedene Lösungen angeboten. Trageriemen sowie eine Handschlaufe sind im Lieferumfang enthalten und können beidseitig an dem Gerät angebracht werden. Die mitgelieferte Tragetasche lässt sich zusätzlich lautlos öffnen und schließen, sodass dadurch keine Störungen entstehen.

Intuitive Einhandbedienung

Einen weiteren Pluspunkt soll die Anpassung der Geräte an die Einhandbedienung darstellen: Beim Griff an das Fokusrad sollen die Finger automatisch an allen Knöpfen liegen, die für die Nutzung gebraucht werden. Um zu vermeiden, dass man das Gerät versehentlich ausschaltet, ist der An- bzw. Ausschalter wiederum an der Seite zu finden. Ein Neigungssensor bringt das Gerät automatisch in den Standby, sobald es die Horizontale verlässt. Hierfür ist also kein zusätzlicher Knopfdruck mehr nötig. Das Gerät soll sich laut Hikmicro intuitiv bedienen lassen und bedarf keiner langen Eingewöhnungsphase.

Falcon 2.0: die verschiedenen Modelle

Wie bereits erläutert, kommt Hikmicro mit drei verschiedenen Modellen der zweiten Falcon-Generation auf den Markt:

FQ35 2.0

Der FQ35 2.0 hat ein 35mm Objektiv verbaut. Durch das weite Sichtfeld bietet es immer einen guten Überblick. Er gilt daher als „Allrounder“ der Reihe. Gerade im Wald eignet sich der FQ35 2.0 besonders gut. Der Preis des FQ35 2.0 beläuft sich auf 2349 Euro.

FQ50 2.0

Das 50mm Objektiv des FQ50 2.0 bietet zwar ein weniger weites Sichtfeld, dafür aber eine überragend große Reichweite. Für Feldjagden, bei denen oft eine größere Entfernung eine Rolle spielt, eignet sich der FQ50 2.0 daher besonders gut. Der Preis liegt hier bei 2699 Euro.

FQ50L 2.0

Der FQ50L 2.0 reiht sich mit seinem 50mm Objektiv in der Nutzungsweise bei dem FQ50 2.0 ein. Die Besonderheit: Beim FQ50L 2.0 ist ein Laser-Entfernungsmesser in der Linse integriert, der bis auf 1000 Meter Entfernung funktioniert.

Der FQ35 2.0 ist bereits ab Ende Januar verfügbar, die 50er Modelle kommen Ende Februar auf den Markt.