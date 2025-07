Jagdbekleidung: Welche Kleidung für die Jagd im Sommer?

Während im Winter die Jagdbekleidung kaum zu warm ausfallen kann, ist die Entscheidung, was man im Sommer im Revier trägt, meist wesentlich komplizierter. Denn Schwüle und Hitze laden im Alltag zu möglichst wenig Stoff ein – auf der Jagd kann das allerdings zu Problemen führen. JÄGER erklärt, worauf Sie bei der Wahl der Jagdbekleidung im Sommer besonders achten sollten.

Kleidung bei der Jagd – Was muss ich beachten?

Grundsätzlich gilt:

Wärmende und stark gefütterte Kleidung sollte natürlich im Schrank bleiben, die Gefahr des Überhitzens ist sonst extrem hoch. Stattdessen sollte man auf luftige Jagdbekleidung setzen: Leichte Jacken und Hosen ohne zusätzliches Futter oder Membran eignen sich besonders gut. Je nach Uhrzeit sind für den Abend Fleecejacken zu empfehlen.

Sommerprobleme: Jagdbekleidung muss gegen Insekten schützen

Das Surren von Insekten gehört zum Sommer wie der Sonnenschein. Gerade im Wald und am Wasser, also da, wo man sich im Revier häufig aufhält, schwirren Mücken tausendfach um einen herum. Dabei sind Mückenstiche nicht nur lästig durch den Juckreiz – immer häufiger können Mücken auch in Deutschland ernstzunehmende Krankheiten übertragen. Und auch Zecken können durch Borreliose und FSME zu einer großen Gefahr werden. Umso wichtiger ist es, sich mit seiner Jagdbekleidung vor den Insekten zu schützen. Deshalb ist es ratsam, sich auch im Sommer weitestgehend mit Kleidung zu bedecken und nur Hände und Gesicht mit Anti-Mücken-Lotionen oder Sprays zu schützen. Ein Tipp aus der Redaktion: Parforce bietet einige Produkte an, die für die Jagd im Sommer bestens geeignet sind – zum Beispiel die Insekten-Stopp-Hose mit integrierter Zeckenschutzbehandlung.

Bedeutet: Auch bei hohen Temperaturen sollte man auf ein langärmliges Oberteil, eine lange Hose und geschlossene Schuhe beziehungsweise Stiefel achten. Die gewählte Kleidung sollte dann dementsprechend atmungsaktiv ausfallen, um Hitzestau zu vermeiden.

Kleidung für die Jagd: Der richtige Schuh

Apropos Schuhe: Das klassische Sommergewitter kann auch bei heißen Temperaturen zu Nässe im Revier führen. Gerade dann sind Gummistiefel ein Segen. Hier wollen wir nicht zu weit ausschweifen, denn wir haben die beliebtesten Modelle bereits im Praxistest für Sie unter die Lupe genommen. Bei anderen Schuhmodellen sollte man auf leichtes Material oder Mesh-Elemente achten, die die Atmungsaktivität erhöhen.

Jagdbekleidung ist auch von der Jagd selbst abhängig

Für bestimmte Arten der Jagd können auch, was die Kleidung angeht Besonderheiten herrschen. So kann bei der Blattjagd neben der klassischen Jagdausrüstung in Tarnfarben auch die Bedeckung von Kopf und Händen von Vorteil sein. Auch bei Hut und Handschuhen gibt es atmungsaktive Varianten in neutralem Look. Einige Caps sind direkt mit Moskitonetz ausgestattet und bieten damit auch eine Lösung für das Insektenproblem. Die Jagdbekleidung bei der Blattjagd sollte zusätzlich besonders leise sein und wenig rascheln. Eine gute Lösung können auch Sturmhauben aus Mesh-Material im Tarnlook sein. Mesh ist besonders atmungsaktiv und geräuscharm und damit ein perfektes Material für den Sommer.

Bei Bewegungsjagden, zum Beispiel der Erntejagd, gilt in Sachen Tarnung das Gegenteil: Der Sicherheit halber sollten alle Jägerinnen und Jäger anhand ihrer Jagdbekleidung gut sichtbar sein. Das klassische Signalorange ist auch bei leichter Kleidung ein absolutes Muss. Leichte Warnwesten oder Softshelljacken sind hier gute Alternativen zu den orangenen, gefütterten Jacken, die bei Drückjagden im Herbst oder Winter zum Einsatz kommen. Die orangene Cap ersetzt im Sommer die signalfarbene Wollmütze.

Hochwertige Jagdbekleidung bewusst wählen

Insgesamt gilt: Auch der Sommer gibt keine Wettergarantie. Schlau gewählte Kleidung kann allerdings möglichst viele Situationen abdecken. So kann eine Jacke gleichzeitig wasserabweisend sein und somit als Regenjacke fungieren und mit ihrem Design für Tarnung bei der Jagd sorgen. Wer seine Jagdbekleidung bewusst wählt, kann gleichzeitig für Comfort und Sicherheit sorgen.

