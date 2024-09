Dentler Montage – Flexibel bleiben beim Waffensystem

Dentler bietet eine Montage an, die sich zur Verwendung unterschiedlicher Optiken auf verschiedensten Waffensystemen eignet. Unser Autor Patrik Bollrath hat die Dentler Montage getestet.

Für nahezu jedes Jagdwaffensystem gibt es mittlerweile eine eigene Montage, die das Zielfernrohr mit der Waffe verbindet. Dass diese Verbindung von fundamentaler Bedeutung für sicheres und konstantes Treffen ist, ist hinlänglich bekannt. Ein weit verbreitetes Problem ist dennoch, dass bei vielen Montagen eine absolute Wiederholgenauigkeit nicht gegeben ist. Das bedeutet, dass bei Abnahme und erneutem Aufsetzten der Optik eine Abweichung der Treffpunktlage vorliegt. Meist ist diese nicht gravierend und bewegt sich im Rahmen. Dies vermittelt jedoch dem Schützen ein ungutes Gefühl. Ein Kontrollschuss nach einem Glaswechsel oder Ab- und Aufnahme desselben Zielfernrohres ist für viele unverzichtbar. Auch kommt es bei vielen Montagen bedingt durch falsches Aufsetzten des Zielfernrohres oder nicht spannungsfrei montierte Optiken zu einem Setzschussverhalten. Das bedeutet, dass das Glas erst nach bis zu drei Schuss wieder in der exakt richtigen Position ist. Mit der Dentler Montage sollen nun diese Probleme der Vergangenheit angehören.

Zur Montage

Die Dentler Montage besteht aus einer Grundschiene, die Dentler Grundschiene Basis, welche fest auf der Waffe montiert wird. Diese wird verschraubt oder geklemmt. Je nach dem, welches Waffensystem verwendet wird. Erhältlich ist die Grundschiene Basis für fast alle jagdlichen Waffensysteme, die es auf dem Markt gibt. Bei Bedarf bietet Dentler sogar eine individuelle Gestaltung an.

Die Grundschiene besteht aus hochfestem Stahl und ist mit einer Oberflächenbehandlung gegen Korrosion geschützt. Durch einen Klemmhebel wird die Montageschiene, die mit dem Zielfernrohr verbunden ist, über eine Zug- und Schubbewegung immer wieder in die exakt gleiche Position gesetzt und sorgt so für eine gleichbleibende Präzision. Der zweite Teil der Dentler Montage besteht aus der Montageschiene Basis. Diese Schiene besteht aus hochfestem Aluminium und ist ebenfalls mit einer Beschichtung gegenüber Korrosion geschützt. Die Montageschiene gibt es für alle Zielfernrohrtypen, die auf dem Markt geläufig sind (Ringdurchmesser 25,4 mm, 30 mm, 34 mm, Swarovski SR, S&B, Prisma 70 ̊, Zeiss-ZM, Weaver/Picatinny, Docter Sight, Aimpoint Micro H1/H2). Die Ringe aus Stahl gibt es ebenso in den Bauhöhen von 3,5 mm, 6,5 mm und 9,5 mm, um auf die individuellen Besonderheiten verschiedener Zielfernrohre und Montagehöhen eingehen zu können.

Eigene Erfahrung mit der Dentler Montage

Auf meiner Sauer 100 wurde die passen- de Montageschiene Basis vom Büchsenmacher montiert, die Montage der Zielfernrohre mittels 30er Ringe wurde selber gemacht und ist mit etwas technischem Geschick denkbar einfach. Die Montagehöhe ist je nach verwendetem System und Zielfernrohr stets unterschiedlich. In der, von mir verwendeten, Kombination ist die Montage sehr flach und bietet optisch ein ansprechendes Bild. Beide Montageschienen sowie die Ringe machen einen sehr hochwertigen und wirklich soliden Eindruck. Das Auge schießt bekanntlich mit. Die Ab- und Aufnahme der Zielfernohre ist extrem einfach und absolut fehlerfrei zu bedienen. Nach dem Aufsetzten des Zielfernrohres auf die Grundschiene wird der Hebel, welcher die Welle betätigt, einfach und ohne besonderen Kraftaufwand um 180 Grad gedreht. Das Zielfernrohr sitzt absolut sicher auf der Grundschiene.

Auf dem Schießstand haben wir die Montage einer ganzen Reihe Tests unterzogen. Vom mehrfachen Auf- und Absetzten derselben Zieloptik bis zum mehrfachen Wechsel aller Zieloptiken bot sich immer das gleiche Bild. Ist die Montage mit dem Zielfernrohr einmal eingeschossen, ist das Trefferbild immer wieder dasselbe. Die Montage ist also absolut wiederholgenau. Ohne Setzschussverhalten, ohne spezielle Punkte, die beim Aufsetzen beachtet werden müssen – einfach genial. Mit diesem Wissen im Hinterkopf vermittelt die Montage absolute Sicherheit auch beim mehrmaligen Wechsel der Gläser. Auf der Drückjagd im Wald habe ich neben meinem Drückjagdglas immer auch mein Aimpoint dabei und kann dieses bedenkenlos und schnell wechseln, sollte es der Stand erfordern. Auf dem Feld, wenn die Schussentfernungen etwas weiter sind, kann ich problemlos mein 4-16x56er Glas verwenden, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ob meine Waffe nach dem Wechsel wirklich noch denselben „Point of Impact“ besitzt.

Fazit

Als Fazit ist zu sagen, dass das Dentler Montage System in der Basisausführung eins der besten Montagesysteme ist, die es derzeit auf dem Markt gibt. Sie ist mit vielen Waffensystemen kompatibel so- wie mit allen gängigen Zielfernrohren auf dem Markt. Optisch ist sie ein wirklicher Hingucker und von der Verarbeitung und den verwendeten Werkstoffen eine sehr hochwertige, als auch solide Montage. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Montage das erfüllt, was man von ihr erwartet. Absolute Wiederholgenauigkeit ohne Kompromisse und eine leicht zu bedienende Verbindung zwischen Waffe und Optik. Dass das Montagesystem einige Gramm schwerer ist als die meisten waffeneigenen Montagen, finde ich absolut in Ordnung, da der Schwerpunkt auf dem System liegt und somit meiner Meinung nach keinen Einfluss auf die Handhabung besitzt. Auch das Preisleistungsverhältnis ist im Vergleich zu anderen Montagesystemen wirklich fair und absolut für das gerechtfertigt, was man bekommt.

Erweiterungen für die Dentler Montage

Als Erweiterung gibt es für nahezu alle Waffensysteme die Grundschiene VARIO. Mit dieser Schiene können Sie alle Zielfernrohre die auf einer Waffe eingeschossen sind, auf einer anderen Waffe nutzen, ohne die Ziefernrohre zu verstellen. Das funktioniert, indem die Waffe nicht über das Zielfernrohr, sondern über die Montageschiene VARIO eingeschossen wird. Endlich kann ich meine Zielfernohre auf jeder Waffe nutzen und musste nicht für jede Waffe ein neues Zielfernrohr mit dazugehöriger Montage kaufen. Die Dentler Vario ist gleich wie die Basisgrundschiene aufgebaut. Einziger Unterschied ist, dass die Vario über einen Imbusschlüssel hinten und vorne in der vertikalen und horizontalen verstellt werden kann.

Die Grundschiene Basis kostet 109 Euro, die Montageschiene Basis für die Ringmodule kostet 185 Euro, die Ringmodule kosten pro Stück 32,50 Euro. Der Gesamtpreis für das komplette Montagesystem liegt somit bei knapp 360 Euro. Die Vario Grundschiene kostet circa 400 Euro. Hierfür bekommt man ein langlebiges und wiederholgenaues Montagesystem, auf das man sich in jeder Situation auf der Jagd verlassen kann. Optikwechsel stellen kein Problem mehr dar.