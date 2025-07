Blatter: Das richtige Lockinstrument für Rehböcke

Die Auswahl an Blattern ist groß, doch oft passen einem die Tonlagen und die Lautstärke eines Blatters nicht für alle jagdlichen Situationen.

Ist doch eh alles das Gleiche

Der Markt ist voll von unterschiedlichen Modellen in allen Größen und Farben, von den verschiedenen Tonhöhen ganz zu schweigen. Darunter sind natürlich einige absolute Klassiker, die wir gerne vorstellen möchten, da sie sich in den letzten Jahren durchweg bewährt haben. Aber auch ein Neuzugang, der sich auf der diesjährigen Blattjagd wohl erst noch wird beweisen müssen.

Was gilt es zu beachten, wenn man einen Blatter für die eigene Jagd auswählen möchte? Zunächst einmal ist wichtig, dass er sich auch mit einer Hand bedienen lässt, wenn es darauf ankommt und man mit dem anderen Arm die Waffe im Anschlag hat. Zudem ist von entscheidender Bedeutung, ob das Lockinstrument auch zu Topographie und Revierbeschaffenheit passt. Wer weite Distanzen überbrücken möchte, braucht eher laute Töne, wer überwiegend auf kurze Distanzen im Wald jagt, kommt mit leisen gut zurecht.

Manch ein Blatter ist ein Spezialist für einen der beiden Einsatzbereiche. Die Vorgestellten Modelle eignen sich grundsätzlich für alle Einsatzgebiete und so hängt es auch ein wenig von den eignen Präferenzen ab, wofür man sich entscheidet. Noch wichtiger als die genaue Tonlage ist zudem vielmehr das Wo und das Wann.

Grüne Legende

Ein absoluter Klassiker unter den Blattern! Der Buttolo Mundblatter ist aus Kunststoff gefertigt und wird in einer praktischen Schutzhülle geliefert. Durch seine zwei offenen Mundstücke kann sowohl der Kitzfiep als auch jegliche Arten des Rickenfieps bis hin zum Sprengfiep sehr leicht nachgeahmt werden. Die Tonhöhe lässt sich über die Position des Lockers variieren. Die Bedienung ist simpel und der Blatter leicht zu spielen.Die Lautstärke ist gut und eignet sich auch zum Blatten auf weitere Entfernung oder in unwegsamem Gelände. Ein rundum robuster und guter Blatter für jede praktische Situation. Für circa 20 Euro ist das Instrument bei gängigen Händlern oder im Internet über verschiedene Online-Shops erhältlich.

Junger Schwede

Das kleine Kraftpaket Nordik Roe aus Skandinavien ist, anders als dies seine Größe vermuten lässt, durchaus laut, wenn dies erforderlich ist. Die Membran wird mit drei Gummiringen gestimmt, welche sich auf dem Blatter verschieben lassen. Der Ton wirkt etwas zu dunkel und ein Kitzfiep ist nur sehr schwer in einem wirklich hohen Ton zu erzeugen. Er lässt sich sehr gut bespielen und ist eine solide Option für alle, die durchaus auch mal Reichweite benötigen, um an den Bock zu kommen. Dämpft man den Ton mit der hohlen Hand, lassen sich auch die leisen Töne ohne weiteres modellieren. Aufgrund seiner robusten Beschaffenheit und der Bauweise in Kuststoff, trotzt er auch schlechtem Wetter. Man bezahlt etwa 30 Euro, möchte man ihn erwerben.

Quietscheball mit Kultstatus

Einhändig zu bedienen, robust und immer einsatzbereit, hat die kleine schwarze Gummikugel Kultstatus erreicht. Er wird mit der Hand bedient. Durch das Zusammendrücken des Gummiballs wird Luft durch die Membran gedrückt und erzeugt den Ton. Gerade

wenn es schnell gehen muss, der Bock unmittelbar vor uns steht und wir den normalen Mundblatter vielleicht gar nicht vors Gesicht bekommen, lässt sich der Buttolo einfach drücken und lässt den Bock effektiv zustehen. Um ihm aber eine Vielzahl von unterschiedlichen Tönen zu entlocken, bedarf es jedoch etwas Übung. Vom Kitzfiep bis hin zum Sprengfiep sind jegliche Laute möglich. Auch mit dem Quietscheball ist man folglich gut ausgerüstet. Der Buttolo Blatter ist für circa 30 € erhältlich.

Schwäbischer Bockverführer

Der Rottumtaler Blatter wird vom renommierten Lockjagdexperten Klaus Demmel in Baden-Württemberg hergestellt. Jeder gefertigte Blatter ist hierbei ein absolutes Unikat, da mit Bockstangen gearbeitet wird. An der Umhängekordel befindet sich ein Etui aus Leder, welches den Blatter und die Membran schützt. egal in welcher Lebenslage oder welchem Revier, dieser Blatter zaubert eine Vielzahl von Tonlagen mit perfektem Klang. Von allen getesteten Blattern besitzt dieser die höchste Tonflexibilität. Auch die Lautstärke ist gut zu variieren. Über die Lippenspannung und den Ansatz auf der Membran kann die Tonhöhe beeinflusst werden. Um jederzeit die gewünschten Töne zu treffen, bedarf dieser Blatter ein wenig Übung. Preis 45 Euro.