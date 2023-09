Robust und geräuscharm – die neue Jacke von Merkel Gear!

Merkel Gear präsentiert seine Neuheit: Die 365 AllWeather Hardshell – ein langlebiges Produkt von höchster Qualität und prädestiniert für schlechtes Wetter. Eine Jacke, die Ihresgleichen sucht.

Das 365 AllWeather Hardshell im INFINITYforest Tarndruck ist eine hochtechnische Schlechtwetterjacke für den Einsatz bei widrigsten Witterungsbedingungen!

Der querelastische, geräuscharme Oberstoff (100% recyceltes Polyester u. Nylon) der 365 AllWeather ist überstark dimensioniert, dadurch äußerst robust und kompromisslos für härteste Einsätze ausgelegt. Beste Verarbeitung und hochwertige Zutaten garantieren ein langes Produktleben. Die PU-Membran der Jacke ist enorm leistungsfähig (min. 20.000 m/H2O – 20.000 g/m2/24h); eine umweltfreundliche Imprägnierung (PFC- & PFOA-frei) lässt Wasser einfach abperlen. Besonders große, unverwüstliche Ellbogen-Besätze aus Dyneema® und Cordura® (Made in EU) schützen beim Liegendanschlag in nasser Vegetation. Das Rückenteil der Jacke wurde deutlich verstärkt, um die Membran bei stundenlangem Abglasen vor Berührungen mit hartem Untergrund zu schützen. Zur Ausstattung gehören: Aquaguard®-Haupt-Zipper von YKK®, 45cm lange Entlüftungs-Zipper, 3-fach verstellbare Sturmkapuze mit 2-fach versteiftem Schirm. 2 geräumige Brusttaschen mit Optikputztuch, 2 Innentaschen und 2 große, weich ausgeschlagene Napoleontaschen, die so geschnitten sind, das Wasser von den Ellbogen abtropft. Alle tragenden Nähte sind 2x-vernäht. Gummierte Gewebebündchen lassen sich mittels Klett-Streifen regendicht um die Handgelenke legen. Der hochschließende Kragen ist weich gefüttert. Mittels stabiler Gummizüge kann der hinten deutlich verlängerte Jackenbund weitenreguliert werden.

www.merkel-gear.com

Größen & UVP: S-3XL – 499,95 €

