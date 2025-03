Kleidermanufaktur Habsburg: Interview mit der Geschäftsführung zur Zukunft der Jagdkleidung

Die Kleidermanufaktur Habsburg verbindet mit stilsicherer Selbstverständlichkeit den Zeitgeist mit Tradition. Die Hohe Jagd & Fischerei in Salzburg gab dem JÄGER-Magazin die Möglichkeit mit Michael Rumerstorfer und Markus Meindl, den Geschäftsführern der Manufaktur aus Österreich zu sprechen. Dabei ging es unter anderem um die Geschichte der Manufaktur, die Zukunft der Jagdkleidung und die Prioritäten des Unternehmens.

Redaktion: Auf welche Geschichte blickt die Kleidermanufaktur Habsburg zurück?

Markus Meindl, Michael Rumerstorfer: Die Geschichte geht sehr weit zurück. Wir reden über eine Dynasie, die 400 Jahre lang Europa regiert hat – die Habsburger. Alice Schneider hatte 1992 die Idee, eine Kollektion mit diesem Namen zu entwerfen und hat dann über fast 35 Jahre ein tolles Produkt aufgebaut, wie das dann so ist, geriet der Mutterkonzern in wirtschaftliche Probleme. Da sind wir dann ins Spiel gekommen und haben Habsburg aus der Insolvenz gekauft. Gott sei Dank, konnten wir einen guten Mitarbeiterstamm übernehmen und das Unternehmen neu aufstellen. Und so haben wir die Marke erfolgreich in die mittlerweile 4. Saison geführt. Wir haben produktionstechnisch ein unglaubliches Know-how in Kombination mit Meindl, das so wirklich einzigartig ist.

Die DNA der Marke sind die gute Qualität, die Passform und das zeitlose Design und wir Beiden haben uns bereits vor der Übernahme in die Marke verliebt. Wir sagen immer: „Wir sind das Gegenteil von Fast-Fashion.“ Wir haben zwar eine gewisse Preislage der Produkte, aber das schöne ist die Zeitlosigkeit, der Qualitätsanspruch und die Manufakturarbeit.

Dieses Know-how und das Können in der Herstellung bei Habsburg muss man in Europa erst einmal finden. An einem Knopfloch wird beispielsweise 17 Minuten gearbeitet. Mitarbeiter, die in der Qualität fertigen, muss man erst einmal finden. Das ist etwas ganz Einzigartiges. Wir sagen immer von Generation zu Generation zu Generation. Man kann die Mode auch an die Kinder und Enkel vererben.

Wir haben immer den Ansatz, wahnsinnig viele Lebenslagen abzubilden. Vom Jagdlichen, über das Alpine, bis ins Urbane hinein.

Vor, nach und während der Jagd passt die Mode perfekt. Wichtig war uns auch das „Travel-Thema“, leichte Materialien zu verwenden, damit sich die Mode sehr leicht und angenehm tragen lässt. Oft wird auch versucht uns zu kopieren, aber das große Know-how lässt sich nicht einfach so nachmachen.

In einer hochtechnisierten Welt ist Jagdbekleidung aus Naturmaterialien ein starkes Bekenntnis. Wie kam es zu der Entscheidung?

Wir haben mit dem Kaschmir und dem Loden die hochwertigsten Materialien. Die Materialität und das Erhalten großer Qualität sind für uns ein zentrales Element. Gerade im Sportbereich gibt es mittlerweile schon einen starken Wandel hin zu Merinobekleidung, weil es einfach angenehmer zu tragen ist, man nicht schwitzt und die Haltbarkeit viel höher ist. Gerade Loden ist ein Material, das wirklich für sich steht und sich ausgezeichnet eignet. In Funktionsbekleidung aus den modernen Materialien schwitzt weit mehr. Hier kann man gerade bei längeren Touren auch sehr gut mit Merino und Loden arbeiten. Wenn wir Pelz für unsere Kollektion verwenden, dann handelt es sich um Naturmaterialien aus Wildfang.

Worauf achten Sie bei der Wahl der Lieferanten besonders, spielt Regionalität für die Kleidermanufaktur Habsburg eine große Rolle?

Ja, auf jeden Fall. Wir beziehen den Loden von Loden Steiner aus Schladming, was eine Stunde von Salzburg entfernt liegt – hohe Qualität und kurze Wege also. Der Kaschmir kommt aus Italien, auch hier sind die Wege vergleichsweise kurz. Das ist uns wichtig und darauf legen wir besonders großen Wert. Dabei haben wir sehr gute, langfristige Lieferanten, da die Qualität immer stimmen muss. Zulieferer aus Asien kommen für uns nicht Frage, wir sind ein österreichisches Unternehmen und Arbeiten mit Unternehmen aus den Nachbarländern zusammen.

Wie kombinieren Sie Funktionalität und edles Design?

Habsburg steht für vor, während und nach der Jagd und vor allem für die Hybridmöglichkeiten, die wir durch die verschiedenen Materialien haben. Durch Materialien wie Loden, Merinowolle haben wir alle vielseitigen Möglichkeiten. Ganz wichtig sind uns dabei Komfort und Passform, das ist für uns ausschlaggebend für ein erfolgreiches Produkt. Dabei haben wir eine sehr hohe Passformgenauigkeit bei gleichzeitig schickem Design.

Woher stammt die Inspiration für neue Kleidungsstücke und Looks bei Habsburg?

Unsere Designer sind Leute, die viel reisen und unterwegs sind. Die ganze Kollektion ist stark italienisch geprägt und das mit Inspirationen aus allen Ländern. Viele Ideen entstehen auf der Jagd und im täglichen Leben. So ist zum Beispiel die orangene Weste für die Treib- und Drückjagd während der Gesellschaftsjagd entstanden. Wir testen auch alle Prototypen selbst. Immer unzufrieden zu sein, ist in dem Fall bei der Produktentwicklung etwas Positives. Es sollte beispielsweise jeder Knopf eine Funktion haben. Nur zur Zierde ist hier keine Naht und keiner der Knöpfe angebracht.

Wo kann man Habsburg kaufen?

Online, aber auch bei Breuninger, Loden Frey, in Salzburg, Zürich oder München. In unserem Online-Store gibt es auch einen Style-Guide, in dem man zu den Outfits beraten wird und alle Infos rund ums Material sowie die aktuelle Kollektion und ihre Funktionen findet.

