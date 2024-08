Gummistiefel – die besten Jagdschuhe im Test!

Der Markt ist voller Gummistiefel für die Jagd, doch welcher eignet sich wofür und wo droht beim Kauf ein Flop?

Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht und die bekanntesten Jagdstiefel im Revier einem Härtetest unterzogen. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen hier vor.

Arxus Primo Nord LW

Der Arxus Primo Nord LW ist der ultimativ leichte, isolierte Naturkautschukstiefel. Er besitzt eine temperaturregulierende Funktion, die vor einer Überhitzung schützt und bei Kälte wärmt. Der Stiefel ist extrem leicht, was auch im Revier sofort auffällt. Der aus Neopren gearbeitete Stiefel ermöglicht ein sehr angenehmes Ein- und Aussteigen und der Reißverschluss an der Hinterseite des Schaftes eignet sich für jede Passform. Im Revier punktet der Stiefel durch seinen Tragekomfort und die Wärmeentwicklung auf dem Ansitz. Der Weg dorthin kann ebenso trockenen Fußes bestritten werden. Zum Durchgehen ist der Arxus allerdings nicht gemacht.

Polyver Classic Sweden Green

Der erste äußerliche Eindruck des Stiefels ist etwas klobig, ist am Fuß aber überraschend leicht. Zusätzlich überzeugt das Modell durch Wärme, Wasserfestigkeit und Isolierung. Die Fütterung im Inneren des Stiefels lässt einen auch an kalten und langen Ansitzen nicht im Stich. Die Sohle findet auch auf schmierigen Oberflächen einen festen Halt und bietet somit viel Sicherheit bei nassem und frostigem Wetter. Zum Durchgehen er etwas zu steif und der Schaft zu kurz.

Le Chameau Vierzonord

Das isolierte Fußbett der Stiefel hielt die Füße im Reviereinsatz durchweg warm. Der seitlich befindliche Verschluss macht das An- und Ausziehen sehr einfach und der verstellbare wie wasserdichte Einsatz ermöglichen sogar das Verstauen der Ansitzhose im Stiefel. Die stoßdämpfende Sohle gibt dem Fuß auch auf Geröll oder im Hang ausreichend Halt. Das Gehen wird dadurch sehr angenehm. Die Mischung aus Naturkautschuk und Neopren gestaltet den Stiefel insgesamt sehr felxibel. Der Gesamteindruck ist robust und wertig.

Muck Boot Arctic Sport High

Trotz Minusgraden hält der Stiefel angenehm warm. Fünf Millimeter starkes Neopren isoliert hervorragend, zudem trägt es sich sehr angenehm. Drückjagdböcke sind sobald es taut häufig die Definition von glatt. Der Muck Boot bietet guten Halt. Beim Bergen des Wildes fiel der verstärkte Zehen- und Fersenbereich als optimaler Schutz auf. Auch bei längere Strecken hat man nicht das Gefühl einen Gummistiefel zu tragen. Für die, die viel jagen und weder frieren noch schwitzen wollen, ist der atmungsaktive Stiefel eine große Empfehlung.

Aigle Parcours 2 Iso Open

Die Stiefel von Aigle besitzen die optimale Schafthöhe und wirken insgesamt sehr kompakt und durchdacht. Ein Verschluss an der Seite erlaubt die Anpassung des Stiefels an jede Beinform. Auf dem Ansitz hält der Stiefel angenehm warm, auf der Pirsch hat man einen sicheren und leisen Gang und beim Durchgehen auf der Drückjagd ist man jedem tiefen Matschloch gewachsen. Der integrierte Dämpfungskeil an der Ferse macht jeden Schritt mit dem Stiefel sehr angenehm.

