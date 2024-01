ZEISS präsentiert sein neues Wärmebildvorsatzgerät

Mit den ZEISS DTC 4/50 präsentiert ZEISS sein neues Vorsatzgerät mit leistungsstarkem Sensor für maximale Treffsicherheit bei der Nachtjagd.

Zum Jahreswechsel stellt ZEISS sein neues Wärmebildvorsatzgerät ZEISS DTC 4/50 für die Nachtjagd vor. Es liefert dank seines großen 640 x 512-Sensors sowie einem empfindlichen NETD-Wert eine außerordentliche Bildqualität für höchste Treffsicherheit bei der Nachtjagd. „Zusammen mit dem bewährten und intuitiven Bedienkonzept, einem praktischen Einschieß-Assistenten sowie zahlreichen weiteren Features bieten wir mit dem ZEISS DTC 4/50 eine hochwertige Ergänzung unseres Wärmebildportfolios“, sagt Dr. Carsten Backhaus, Produktmanager für Jagd bei ZEISS.

Außerordentliche Bildqualität

„Für ein sicheres und zuverlässiges Ansprechen sowie einen präzisen und waidgerechten Schuss, ist insbesondere bei der Nachtjagd ein scharfes und detailreiches Bild essenziell“, betont Backhaus als erfahrener Jäger. Mit einem hochwertigen Germaniumobjektiv, dem neuesten 640 x 512 Pixel Sensor mit 12 Mikron Pixelabstand und einem sensitiven NETD-Wert von unter 25 mK bietet das neue Vorsatzgerät eine besonders hohe Bildqualität. In Kombination mit einer Brennweite von 50 mm ermöglicht es ein beeindruckend großes Sehfeld von über 15 m bei 100 m und einen Erfassungsbereich von 2.650 m. „Damit liefert das DTC 4 in bewaldeten Gebieten ein sehr gutes Sehfeld jedoch zugleich auf dem Feld ein detailreiches Bild auf weiten Distanzen“, unterstreicht Backhaus.

Intuitive Bedienung

„Insbesondere in der Dunkelheit ist eine schnelle und effiziente Bedienung der Ausrüstung für einen zuverlässigen Überblick über die Umgebung von entscheidender Bedeutung“, weiß Backhaus. Das bewährte Ergo-Control Konzept der ZEISS Wärmebildgeräte beweist mit der zentralen Position des Fokussierturms auch beim DTC 4 eine einfache und intuitive Handhabung. Neben der benutzerfreundlichen Bedienbarkeit liefert eine großzügige Eyebox, dank des Einsatzes eines hochwertigen Kollimators, zusätzliche Flexibilität. Insbesondere in dynamischen Jagdsituationen bleibt das Bild so stets klar und frei von schwarzen Kanten, selbst wenn das Auge nicht perfekt hinter dem Zielfernrohr platziert ist. Zudem erlaubt das DTC 4 dank der innovativen Möglichkeit, zwischen zwei Sehfeld-Vergrößerungen (1x oder 0,65x) zu wählen, immer das maximale Sehfeld von 15 m beizubehalten. So behalten Jägerinnen und Jäger, unabhängig der Vergrößerung des verwendeten Zielfernrohrs, stets die vollständige Übersicht.

Mit praktischem Einschieß-Assistenten

Mit dem über die ZEISS Hunting App bedienbaren Einschieß-Assistenten lässt sich das Vorsatzgerät, die Zieloptik und die Waffe schnell und präzise aufeinander abstimmen. „Jägerinnen und Jäger müssen nur die Entfernung und die Trefferlage des Schusses in der App eingeben. Der Assistent berechnet anschließend selbständig die Korrekturwerte und richtet das Display dementsprechend neu aus. Damit werden Berechnungen der Klicks überflüssig und der Prozess wesentlich schneller und stressfreier“, erklärt Backhaus. „Ist die Kombination aus ZEISS DTC 4 und Zielfernrohr erfolgreich eingeschossen, kann dies in der App und auf dem Vorsatzgerät als eines von vier Profilen hinterlegt werden, sodass problemlos von einem zum anderen Zielfernrohr mit dem DTC gewechselt werden kann“.

Hilfreiche Features

Neben der außerordentlichen Bildqualität bietet das ZEISS DTC 4/50 zahlreiche weitere Features. Die neue Foto- und Videofunktion erlaubt dank des großzügigen Speichers, die schönsten Jagdmomente direkt festzuhalten. Dank der innovative Icon-Optimierung lassen sich die Positionen der Symbole auf dem Bildschirm anpassen, so dass unabhängig von der Vergrößerung des Zielfernrohres stets alle Icons sichtbar bleiben. Diverse Individualisierungsmöglichkeiten, wie verschiedene Farb- und Szenenmodi oder die Warnung vor der nächsten Kalibrierung, ermöglichen das Vorsatzgerät auf unterschiedliche Bedürfnisse und Jagdsituationen anzupassen.

Das Wärmebildvorsatzgerät ZEISS DTC 4/50 ist ab Mitte Februar 2024 zu einem UVP von 3.400 € (inkl. MwSt.) im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen unter www.zeiss.de/jagd/dtc-4.

