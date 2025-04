Wolf wird von Polizei erschossen – Die Folge von Wildunfällen

In Mecklenburg-Vorpommern kam es zu gleich zwei Situationen innerhalb weniger Tage, bei denen ein Wolf mit einem Auto kollidiert ist. In beiden Fällen starb der Wolf. Einer davon musste aufgrund seiner Verletzungen durch die Polizei erlöst werden.

Wolf im Straßenverkehr: Zwei Tiere in Mecklenburg-Vorpommern angefahren

Innerhalb von nur wenigen Tagen sind zwei Wölfe durch den Zusammenstoß mit Autos ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, blieben die Fahrer der jeweiligen Autos bei den Kollisionen unverletzt. Den Berichten zufolge ereignete sich der erste der beiden Zusammenstöße am vergangenen Donnerstag (3. April 2025) auf Höhe der Anschlussstelle Grabow auf der A14.

Einen der Wölfe musste die Polizei vor Ort erlösen

Der Wolf wurde bei der Kollision schwerstverletzt, starb allerdings nicht direkt. Wie die Polizei mitteilte, musste das Tier „von den eingesetzten Polizisten mit zwei Schüssen aus der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst werden“. Bei Wildtieren ist es üblich, dass nach einem Wildunfall ein zuständiger Jäger hinzugerufen wird. Dieser kann dann die Situation des betroffenen Tieres einschätzen und dieses im Falle schwerer Verletzungen erlösen. Beim Wolf ist die Lage aufgrund seines Schutzstauts allerdings komplizierter – mehr dazu können Sie hier lesen.

Weiterer Wolf am Mittwochmorgen getötet

Den zweiten Wolf erwischte es daraufhin am vergangenen Mittwochmorgen (9. April 2025). Demnach kollidierte ein 41-jähriger Autofahrer mit dem Tier. Dieser Unfall ereignete sich auf der A24 nahe der Anschlussstelle Hagenow. Der Wolf in diesem Fall Berichten zufolge sofort tot. In beiden Fällen entstanden Sachschäden an den jeweiligen Fahrzeugen.

Wölfe in Deutschland: Wildunfälle sind die häufigste Todesursache

Der Straßenverkehr stellt für Wölfe die mit Abstand größte Gefahr in Deutschland dar. Die meisten Totfunde von Wölfen sind laut DBBW auf Verkehrsunfälle zurückzuführen. Von den 1194 Wölfen, die seit dem Jahr 2000 in Deutschland gefunden wurden, waren demnach 903 Todesfälle Verkehrseinwirkungen zuzuschreiben.