Wolf tot aufgefunden: Illegaler Abschuss in Altenkirchen

Ein toter Wolf wurde in Fiersbach im Kreis Altenkirchen gefunden. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Nord) hat nun Strafanzeige gestellt, denn die junge Wölfin könnte Opfer einer illegalen Tötung sein.

Wolf tot gefunden: Ermittlungen zeigen klares Bild

Laut Mitteilung der SGD Nord ergeben die Untersuchungen zum Tod der Wölfin in Fiersbach im Kreis Altenkirchen ein klares Ergebnis. Demnach muss das Jungtier, welches etwa 9 Monate alt gewesen sein soll, durch einen Schuss gestorben sein. Die Sektion der Wölfin mit der Kennzeichnung GW4599f habe ergeben, dass das Tier in Folge eines Schusses an einer Herzbeuteltamponade verendet sei.

Todesursache des Tieres war lange unklar

Den Angaben zufolge habe man am 15. Februar dieses Jahres den toten Wolf in der Nähe des Ortes Fiersbach gefunden. Lange war unklar, was zu dem Tod der jungen Wölfin geführt haben könnte. Nun stellt die Obere Naturschutzbehörde SGD Nord in einer Mitteilung klar, dass das Tier durch eine illegale Tötung verendete. Eine Ausnahmeregelung, die den Abschuss hätte genehmigen können, lag dementsprechend nicht vor.

Toter Wolf in Altenkirchen: Behörde bittet um Informationen und Hinweise

Die SGD Nord hat das Verfahren in dem Fall vorangetrieben und die Informationen zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Koblenz übermittelt. Auch hat die Behörde Strafanzeige gestellt. Bürgerinnen und Bürger, die Informationen oder Hinweise zu dem Fall haben, sind gebeten, diese der Polizei zu melden. Ferner erklärte die Behörde, dass keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden, damit die polizeilichen Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden.

