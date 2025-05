Wolf kommt nach Baden-Württemberg: Neues Wolfsgebiet

Eigentlich fühlen sich Wölfe in Baden-Württemberg bisher weniger wohl. Dennoch ist nun ein Wolf in den Südwest-Wäldern sesshaft. Damit gibt es auch ein neues Territorium.

Wolf in Baden-Württemberg: Neues Territorium

In Baden-Württemberg ist ein Wolf unterwegs. Ein Losungsfund vom März diesen Jahres (2025) von Donaueschingen konnte einem bekannten Wolf zugeordnet werden. Laut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg handelt es sich bei dem Tier um einen Wolfsrüden mit der Kennung GW4389m.

Erstmals ist das Tier den Angaben der Anstalt zufolge im September 2024 nachgewiesen, damals bei Geisingen. Damals bestand noch die Möglichkeit, dass der Wolf nur auf Durchreise in dem Gebiet unterwegs ist. Jetzt gelte er allerdings als territorial. Damit gibt es nun auch ein neues Wolfsrevier, „Ostbaar“, welches im Grenzgebiet des Landkreises Schwarzwald-Baar und Tuttlingen im Süden von Baden-Württemberg liegt. Da die ersten Befunde zu dem Rüden aus seinem Territorium stammen, ist bislang nicht bekannt, woher das Tier stammt oder wie alt es sein könnte.

Gibt es Wölfe in Baden-Württemberg?

Den Behörden zu Folge leben aktuell noch drei weitere Wölfe in Baden-Württemberg, die als sesshaft gelten. Zwei davon leben im Nordschwarzwald, einer im Südschwarzwald. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Wölfe in Baden-Württemberg gesichtet, die Zahl der sesshaften Wölfe war wesentlich höher als heutzutage. Viele der Tiere sind mit der Zeit allerdings wieder abgewandert. Weitere Tiere sind dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen. Rudel gibt es in Baden-Württemberg zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Als sesshaft zählt ein Wolf dann, wenn sich seine Spuren über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten innerhalb eines Gebiet verfolgen lassen, er in dieser Zeit also nicht in andere Gebiete abwandert.

Kann der Wolf gejagt werden?

In Deutschland führt die Präsenz von Wölfen immer wieder zu hitzigen Diskussionen. Besonders für Nutztierhalter sorgt der Wolf durch wiederholte Risse trotz Schutzmaßnahmen immer wieder für Probleme. Im vergangenen Monitoringjahr 2024/2025 haben die Behörden 209 Rudel, 46 Paare und 19 sesshafte Einzeltiere in Deutschland nachgewiesen. Dabei leben die meisten der Tiere in Niedersachsen, Sachsen und Brandenburg, wobei letzteres als weltweitere Hochburg für Wölfe gilt.

