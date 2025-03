Wolf kollidiert mit Auto: Todesurteil in der Altmark

Mitten in der Nacht überquert ein Wolf die Straße. Ein 36 Jahre alter Autofahrer macht eine unangenehme Begegnung mit dem Tier – der Fahrer kann dem Raubtier auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen. Unfälle, bei denen Wölfe erfasst werden und sterben, werden mit der steigenden Population immer häufiger.

Wolf stirbt nach Kollision in Sachsen-Anhalt

In der Nähe von Gardelegen, einer Hansestadt im Altmarkkreis in Sachsen-Anhalt, starb ein Wolf durch einen Autounfall. Wie die Polizei über den Vorfall berichtete, überquerte das Tier eine Straße zwischen den Ortschaften Sachau und Wernitz. Ein 36-jährige Mann war zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Straße unterwegs, als das Tier sich auf die Fahrbahn begab. Er habe nach Aussagen der Polizei nicht mehr die Möglichkeit gehabt zu bremsen und sei dadurch mit dem Raubtier kollidiert. Der Wolf überlebte den Zusammenstoß nicht, er starb allem Anschein nach sofort. Das Wolfskompetenzzentrum untersucht den toten Wolf nun – unklar ist bisher noch, um welches Individuum es sich handelt und ob dieses bereits in der Region bekannt war.

Verkehrsunfälle: Die größte Gefahr für den Wolf

Derweil häufen sich die Fälle, in denen Wölfe in Deutschland durch Verkehrsunfälle sterben. Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) klärt unter anderem über die Todesursachen von Wölfen auf. Nach entsprechenden Angaben sind im vergangenen Dokumentationsjahr zehn Wölfe bei Verkehrsunfällen verendet. Die Tendenz scheint allerdings zu steigen. In diesem Jahr gab es demnach schon drei Fälle, bei denen ein Wolf durch eine Kollision mit einem Auto in Sachsen-Anhalt starb (Stand: 3. März 2025).

Wie entwickeln sich die Zahlen zu Wildunfällen?

Diese Zahlen zeichnen sich auch deutschlandweit ab. 116 von 142 Wölfen, die in Deutschland im Jahre 2024 tot gefunden wurden, sind durch Verkehrsunfälle getötet worden. Damit sind knapp 82 Prozent der Totfunde durch Wildunfälle entstanden. Der größte Feind vom Wolf ist in Deutschland also der Straßenverkehr. Abzuwarten bleibt, wie sich diese Zahlen mit steigender Population entwickeln und welche Maßnahmen umsetzbar sind, um solche Vorfälle zu verhindern. In der Schweiz zeigt sich eine revolutionäre Technik als erfolgsversprechend, um Wildunfälle minimieren zu können.

