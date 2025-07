Wolf immer häufiger Opfer von Wilderei: Diskussionen um Umgang mit dem Raubtier

In Deutschland sterben immer mehr Wölfe durch illegale Abschüsse. Dabei bleiben die Täter meist unbekannt. Nach einem weiteren Fall in Thüringen kommen erneut Diskussionen zum Umgang mit dem Wolf auf – und auch die Frage nach legaler Entnahme wird relevanter.

Illegale Abschüsse: Fälle von Wolfswilderei nehmen zu

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein 2023 an der Straße gefundener toter Wolf nicht nur einen Unfall ums Leben kam. Stattdessen erschoss ein unbekannter Täter das Tier. Während Naturschutzverbände mit Strafanzeigen reagieren, kommen Diskussionen um den weiteren Umgang mit dem Wolf auf. Könnten die Abschüsse Zeichen dafür sein, wie frustriert die Bevölkerung vom bisherigen Wolfsmanagement ist? Denn bislang kam es immer wieder zu Konflikten, besonders für Schäfer und Landwirte sorgt das Raubtier für Probleme. Denn der bisher geltende Schutzstatus des Wolfes ermöglichte nur wenig Handlungsspielraum in Fällen, in denen Nutztierhalter ihre Tiere durch den Wolf in Bedrohung sahen.

Warum werden Wölfe gewildert?

Parallel zur ansteigenden Wolfspopulation steigen auch die Schäden, die die Raubtiere verursachen. Während die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) für das Jahr 2000 noch keinen einzigen Schadensfall vermerkte, nehmen die Angriffe seit 2015 rapide zu. So gab es 2023 bundesweit mehr als 5.500 verletzte oder getötete Tiere, mit entsprechenden Schäden für die Halter.

Zahl illegal getöteter Wölfe

Es ist also davon auszugehen, dass die steigenden Spannungen rund um das Thema Wolf auch immer häufiger zu illegaler Gewalt führen. Seit dem Jahr 2000 hat die DBBW 110 illegale Tötungen dokumentiert. Unbekannte Täter haben die Tiere dabei nicht nur erschossen, sondern durch Köder schwer verletzt oder enthauptet. 2024 gab es 14 dokumentierte Fälle dieser Art, im Jahr 2025 waren es bislang fünf. Der Frust um den Wolf führt für diesen also zu teilweise brutalen, unfachmännischen Tötungen.

Wilderei Zahlen in Deutschland: Verkehr für den Wolf weiterhin die größte Gefahr

Und nicht nur die Wilderei nimmt zu, auch Unfälle, bei denen der Wolf involviert ist, häufen sich. Denn obwohl die Wilderei als ernstzunehmendes Problem immer häufiger vorkommt, sterben rund zehnmal mehr Wölfe im Straßenverkehr als durch Wilderer. Die Zahlen sind inzwischen so hoch, dass die zuständigen Stellen nicht mehr alle Fälle untersuchen können. Durch die steigende Population könnte sich die Lage noch weiter zuspitzen. Daher fordern immer mehr Stimmen ein konsequenteres Wolfsmanagement.

Diskussionen um Abschüsse: Schutzstatus von Wolf herabgesenkt

Seitdem die EU Anfang Mai den Schutzstatus des Wolfs gesenkt hat, dieser gilt nun nur noch als geschützt und nicht mehr als streng geschützt, verlangen immer mehr Stimmen von der Politik, gezielte Abschüsse zu genehmigen. Das soll nicht nur die Landwirtschaft und Tierhaltung entlasten, sondern auch die Ängste der Bevölkerung mildern und damit den Umgang mit dem Wolf regulieren.



