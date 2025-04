Wolf im Kreis Konstanz: Mehrere Sichtungen kürzester Zeit?

Im Kreis Konstanz ist ein Tier von einer Wildkamera aufgenommen worden. Direkt wurde von einem Wolf ausgegangen – das bestätigt nun auch das Umweltministerium. Experten äußerten sich nun zu dem Ereignis und stellen Vermutungen zu dem Raubtier auf.

Eine Wildkamera hat vor wenigen Wochen einen Wolf in Hilzingen im Kreis Konstanz aufgenommen. Das Umweltministerium von Baden-Württemberg hat die Sichtung nun bestätigt. Die Vermutung, dass das Raubtier in Konstanz unterwegs ist, ist damit gesichert. Weitere Informationen darüber, um welches Tier genau es sich handeln könnte, gibt es bislang nicht. Erst kürzlich gab es eine weitere mögliche Wolfssichtung im Kreis Konstanz. Nahe Steißlingen wurde ein Tier überfahren, welches für einen Wolf gehalten wird. Hier gibt es noch Prüfungen, ob dies tatsächlich der Fall ist, wie die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg erklärt.

Nach der Bestätigung der Sichtungen äußerten sich auch Experten zu dem Vorfall. Diese vermuten, dass der Wolf lediglich auf Durchreise im Kreis Konstanz unterwegs war. Möglicherweise könnte das Tier auf den Weg Richtung Schwarzwald gewesen sein. Auch dort wurden in letzter Zeit mehrfach Wölfe gesichtet.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Sichtungen vom Wolf im Kreis Konstanz gab. Auch damals haben Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg die Durchreise des Raubtiers bestätigt. Damals war das Tier bei Raithaslach, einem Stadtteil von Stockach, unterwegs, wo Anwohner das Tier mitten am Tag filmten. Woher der Wolf damals kam oder wohin er weitergereist ist, konnten Fachleute nicht abschließend klären.