Wolf geschossen: Tier kam direkt auf Kleinkind zu

Am Dienstag wurde in Kanton Glarus ein Wolf durch die Wildhut erlegt. Zuvor kam das Tier einem vierjährigen Jungen gefährlich nahe.

Wolf kommt direkt auf Kleinkind zu – Abschussbewilligung von Kanton

Der Wolf sorgt im Kanton Glarus schon länger für Unruhe. Schon mehrfach soll es Berichten zufolge in einigen Dörfern des Kantons zu Entdeckungen von Wölfen in Wohnsiedlungen gekommen sein. Nach einigen Sichtungen kam es dann im Januar 2025 zu einer erschreckenden Situation: Ein Wolf kam in Begleitung eines weiteren Raubtiers einem vierjährigen Kind auf einem Hof gefährlich nahe. Und das, obwohl Erwachsene probierten, das Tier zu verscheuchen. Mehr zu dem Vorfall lesen Sie hier.

Wildhut erlegt Problemwolf nach zwei Wochen

Der Kanton reagierte auf den Vorfall und bewilligte den Abschuss der Wölfe. Mit Erfolg: Am Dienstagabend hat die Wildhut einen männlichen Wolf im Kanton geschossen. Dieser war durch einen Riss auffällig geworden: „Er hatte in der Nacht zuvor dieses Reh in einer Wiese am Dorfrand von Elm gerissen. Der Wolf wurde bereits während des Tages in der Nähe von Elm beobachtet“, berichtet der Kanton.

Das Verhalten der Wölfe war im Voraus schon als problematisch einzustufen. Die Tiere zeigten keine Scheu gegenüber Menschenkontakt, laut Kanton gab es „seit Mitte Dezember 2024 mehrere Wolfssichtungen bei Tageslicht im Siedlungsgebiet und an stark frequentierten Gebieten“. Die Annäherung an den vierjährigen Jungen sorgte schlussendlich dafür, dass der Kanton umgehend den Abschuss der Wölfe verfügte. Die Bewilligung war zunächst auf 30 Tage befristet.