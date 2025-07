Wolf erschossen statt überfahren: Labor deckt Wilderei auf

Winter 2023: Im Wartburgkreis in Thüringen liegt ein toter Wolf an dem Rand einer Straße. Das Tier ist sichtlich an schwersten Verletzungen verstorben. Zuerst gehen alle Beteiligten von einem Unfall aus, der das Tier getötet hat. Eine Untersuchung hat jetzt allerdings etwas anderes ergeben. Das Tier wurde nicht überfahren, sondern von einem Wilderer erschossen.

Wolf in Thüringen: Erschossen statt überfahren

Ein Wolf, der Ende 2023 tot an einer Straße im Wartburgkreis lag, ist nach neuesten Erkenntnissen nicht überfahren worden. Stattdessen soll ein unbekannter Täter das Tier erschossen haben. Zu diesem Ergebnis kamen Untersuchungen an dem Kadaver des Tiers. Das teilte das Umweltministerium gegenüber der Presse mit. Aufgrund der Verletzungen und des Fundorts gingen Fachleute davon aus, dass das Tier durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Diese Vermutung stellte sich jetzt allerdings als falsch heraus.

Laboruntersuchung deckt illegalen Abschuss auf

Denn inzwischen habe das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin den Kadaver speziell untersucht. Unter anderem eine Computertomographie habe das Institut durchgeführt. Diese lieferte die entscheidenden Informationen: Es muss einen illegalen Abschuss auf das Tier gegeben haben. Das teilte das Ministerium mit. Unklar sei allerdings, ob das Tier tatsächlich vor Ort getötet wurde oder ob der Täter das Tier nach dem Abschuss an die Straße legte, um seine Tat zu verbergen.

Wolf stammt aus bayrischem Rudel

Auch zur Herkunft des Tieres gibt es durch die Untersuchungen Informationen. Das Tier, ein Rüde, stammt demnach aus einem Rudel, welches in der Rhön – genauer in Wildflecken in Bayern – heimisch ist. Ursprünglich hatte das zuständige Forstamt den Fund des vermeintlich überfahrenen Wolfes im November 2023 an das Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs gemeldet. Das Tier lag an einer Straße bei Hämbach, einem Ortsteil von Bad Salzungen. Ein Wildunfall lag daher nahe. Dass es sich um einen illegalen Abschuss handelte, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand.

Nachdem die Ergebnisse der Untersuchungen eine mögliche Straftat aufdeckten, wurden sowohl die zuständige Untere Naturschutzbehörde als auch Polizei und Staatsanwaltschaft darüber informiert, dass der Wolf wohl illegal getötet wurde. Auf den Täter könnte im Falle einer erfolgreichen Ahndung eine sensible Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe zukommen.

Auch interessant